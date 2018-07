Meghan to chce, Harry ODMIETA. Ak s tým čerstvá manželka neprestane, má problém

Dnes už bývalá americká herečka sa musela vydajom za britského princa vzdať mnohých vecí a prispôsobiť svoj život konzervatívnemu kráľovskému dvoru. Aby sa Meghan, žena bez modrej krvi, ktorá vyrastala v prostredí bežných smrteľníkov, naučila potrebnej etikete a protokolu, kráľovná jej pridelila dokonca špeciálnu poradkyňu. Volá sa Samantha Cohenová (49) a je osobnou asistentkou kráľovského tajomníka.

Meghan však už párkrát dala svojím oblečením najavo, že si síce ctí tradície, ale nemieni ostať v úplnom tieni a stratiť štýl. Herečka je skrátka rada videná a tak skúša trpezlivosť Alžbety II., ktorá svojho času požiadala Kate Middletonovú, aby si predĺžila sukne...

Skúša to

Meghan ale skúša trpezlivosť aj svojho muža, ktorý je síce väčši rebel ako Wiliam, ale aj on už dospel a nemieni pre hlúposti robiť revolúciu. Podľa The Mail on Sunday vyvolal napätie Meghanin šatník. Harrymu sa vraj nepáči, čo si jeho žena chce pribaliť do kufra na oficiálnu jesennú návštevu Austrálie. Štýlová Meghan si už naplánovala niekoľko dizajnových outfitov, medzi ktorými je aj nohavicový kostým od módnej návrhárky Stelly McCartneyovej. Princ si vraj myslí, že je to už cez čiaru, rovnako ako aj tím ľudí, ktorý sa stará o imidž rodiny.

Z nohavíc ju nevyzlečú

Meghan je tlačená do tradičných sukní a šiat, ktoré jej veľmi pristanú, ale obľúbených nohavíc, ktoré nosievala ešte pred sobášom sa nechce vzdať. Jasne to ukázala počas Wimbledonu - na výkon Sereny Williamsovej sa prišla pozrieť spolu so švagrinou. Kate si dala šaty, Meghan nohavice a blúzku od amerického módneho návrhára Ralpha Laurena.

Uvidíme, či si pri ceste do Austrálie presadí Meghan svoje. Napokon, kráľovná má na ňu slabosť, možno to bude dosť silný argument, aby posunula opäť hranice tradícií. Je však zároveň dosť chytrá na to, aby vedela, kam až môže zájsť. Snáď si pre nohavice manželstvo nezničí...

