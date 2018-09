Michaela Čobejová má skvost na vešiaku: Pozrite sa, do čoho investovala!

Na nedávnej párty televízie JOJ sa herečka nedala prehliadnuť. V krásnych šatách žala komplimenty na každom kroku. Nečudo, išlo o kúsok od svetoznámej britskej módnej rebelky Vivienne Westwoodovej.

Šikovná dcéra

Michaela si zaujímavé šaty priniesla z Londýna, kde bola navštíviť dcéru. „Pracuje v jednom z najslávnejších svetových architektonických štúdií. Som na ňu veľmi pyšná, ale má to ťažké. V práci je trinásť hodín denne, aj cez víkendy. Veľa sa naučí, bola by som však rada, keby sa vrátila na Slovensko. Prajem jej svetovú kariéru, ale v cudzine to bude mať tisíckrát ťažšie ako doma. Vo všetkom. Je však dobré, že si vyskúša vlastné sily, len nám chýba,“ vzdychla si herečka, ktorá ju navštevuje zhruba každé dva mesiace.

MÓDNA POLÍCIA: Kormúthová od hlavy po päty v LUXUSE, Anita Soul predviedla HIT na hlave!

Tajomstvo kociek

Počas týchto výjazdov si zvykne doplniť šatník. „Keď prídem do Anglicka, rady spolu nakupujeme. Jej štýl sa mi veľmi páči, je pánsky, veľmi strohý, len čierna farba, občas biela a olivovozelená. Pekné šaty vie vybrať aj mne. Veľkosť máme podobnú, takže mi sadnú. Keď prišla naposledy, všetkých nás obliekla, každému niečo doniesla. No tieto dnešné šaty som si vybrala sama. Pri poslednej návšteve mi udreli do očí. Robia veľmi ženskú siluetu. Páčili sa mi ešte jedny krásne do zelena, ale tie som nezapla, takže vyhrali kocky,“ povedala so smiechom.

Kabelky stráži ako oko v hlave kvôli svojmu MILÁČIKOVI!

Tesná Vivienne

Od Vivienne Westwoodovej má herečka viac vecí. „Mám aj nohavice a dvoje šiat. Je mi tak nejako osobnostne blízka. Kedysi som si od nej kúpila šaty aj cez internet. Lenže majú iné číslovanie, tak som si objednala veľkosť 34, ale prišla mi 32. Bola som úplne zrútená. Bola to moja prvá skúsenosť s internetovým nakupovaním, a tak som si povedala, že už budem nakupovať len osobne. Navyše nám presťahovali poštu, takže nákupy cez internet som zavrhla. Kto by chodil tak ďaleko po balíky?“ Priznala, že krásne šaty stále visia na vešiaku. Snažila sa ich prešiť aj do nich schudnúť, ale nešlo to: „Pozerám sa na ne s ľútosťou a hovorím si, že toto nebola dobrá kúpa. Už viem, že neschudnem, to som vzdala. Podľa mňa som celkom chudá a myslím si, že v tomto veku sa to už ani nedá, aby som bola vychudnutá lata. Aj keď, chcela by som.“

FOTO: Martin Nikodým sa na večierku ukázal s exmanželkou!

Nemrhá

Miša priznala, že občas ide do šatníka po konkrétnu vec, no nenájde ju tam. „Aj keď dcéra má iný vkus ako ja, zvykne mi ťahať veci zo skrine. Nie túto značku, lebo naozaj nosí len to, čo je strohé, čierne, bez ozdôb. Čo má náznak vzoru, niečo ženské, to by si niky neobliekla. Ani výstrih, ten v živote!“ Herečka však zdôrazňuje, že ani ona nemá veľa vecí, lebo plné skrine ju rozčuľujú. „Pripadá mi to ako mrhanie. Ani topánok nemám veľa, naozaj len zopár, niekoľko kabeliek, jedny hodinky. Ani šperky nemám, zdá sa mi to márnotratné. Keď si už niečo kúpim, musí mi to padnúť do oka a vtedy zainvestujem. Je to tak raz za pol roka,“ uzavrela Michaela babskú tému.

MÓDNA POLÍCIA: Veronika Vágner Husárová vyvetrala PRSO, odvážny dekolt predviedla aj Babišova manželka!

Vyrovnaná s kilami? Objavili sme zabudnuté fotky superstaristky Katky Koščovej

FOTO: Na Meghan išli všetci oči nechať. Prišla v šatách, ktoré dokonale MASKUJÚ tehotenstvo