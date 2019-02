Michaela Čobejová postavila muža pred hotovú vec. TOTO od nej nečakal

Nie je to tak dávno, keď nás Michaela Čobejová (48) vpustila do svojho rodinného domu, aby sme nahliadli do jej kúpeľne a zistili, akými produktmi sa skrášľuje. Pri návšteve ma vtedy očaril ich priestranný presvetlený dom, kde panovala pozitívna energia. Skrátka, domov ako vyšitý. Pred pár dňami som pri žehlení zahliadla v televízii scény zo seriálu Som mama. Okamžite ma upútal interiér, v ktorom sa odohrávala debata Michaely s jej seriálovým manželom Adym Hajdu a ich kamarátkou Luciou Hurajovou. V duchu som si hovorila, že ten dom mi je akýsi povedomý... A zrazu mi svitlo. Veď je to je skutočný dom Michaely Čobejovej.

Do práce v papučiach

Moje pozorovacie schopnosti sa ukázali ako správne. „Máte pravdu. Zábery z nášho domu boli už aj v prvej sérii, no vtedy boli jemne kamuflované,“ priznala nám farbu Miška. Prečo si vlastne pustila do domu veľký jojkársky štáb, dokopy asi päťdesiat ľudí? „Bolo to vlastne čisto z praktických dôvodov. Nájsť vyhovujúci dom na nakrúcanie bol problém, a keďže ten náš sa od bytu seriálovej Tiny nachádza asi päť minút, bolo rozhodnuté. Ušetrilo nám to veľa času, energie, keďže točíme asi v stojedenástich lokáciách,“ vysvetlila nám herečka, ktorá je zároveň aj producentkou seriálu. A výhodou, samozrejme, bolo aj to, že kvôli práci nikam nemusela chodiť a kolegom otvorila prakticky v papučiach.

Rodinná porada

Čo však na vpád cudzích ľudí a filmársky „humbug“ v domácnosti povedal herečkin manžel, dizajnér Ivan Čobej? „Výrazne s tým bojoval, pretože on takéto veci neznáša, no debatou sme prišli k dohode. Predsa len interiér a nábytky v našom dome sú jeho prácou a aspoň sa ňou mohol takto verejne odprezentovať,“ pousmiala sa blondínka, ktorá ich rodinné hniezdo prepožičala televízii na štyri filmovacie dni. A kto dom upratal po takejto masívnej, päťdesiatčlennej návšteve? To vraj už herečka nenechala iba na svojich pleciach a pomohla jej upratovačka.