Milióny na rukách: Skvosty Dominiky Cibulkovej vyrážajú dych!

Nie raz o sebe povedala, že je ako straka. Zbožňuje nablýskané šperky s briliantmi a vie si ich aj dopriať vďaka tvrdej drine, ktorá jej prináša ovocie na kurtoch v podobe prémií za výhry a umiestnenia na turnajoch. Okrem toho, že šikovná Dominika je známa fashionistka a v jej šatníku sa skvie množstvo luxusných kúskov, najlepšie z limitovaných edícií či už v oblečení, alebo obľúbených kabelkách Birkin a Kelly od Hermès, nezaháľa ani čo sa ozdôb týka.

Okrem luxusných hodiniek, snubného prsteňa a obrúčky sa pýši niekoľkými náramkami exkluzívnej šperkárskej značky Cartier. Náramky z kolekcie Love a Juste un Clou má v základnom zlatom prevedení, ale dopriala si aj z vyššieho radu – doplnené blyštiacimi briliantmi, ktoré sa pohybujú v sumách okolo štyridsať tisíc eur.

A tak sa pokojne dá skonštatovať, že úspešná tenistka má miliónové ruky – keby sme to vyčíslili ešte v korunách. Nielen v prenesenom význame, keďže si rukami dokáže zarobiť nemalé sumy, ale aj doslovne. Nie je totiž problém stretnúť ju len čo sa náramkov týka s výbavou za sto tisíc eur a to už je sumička za menší byt v hlavnom meste… Okrem toho Dominika spolupracuje so známou šperkárskou firmou, ktorá jej výnimočné kúsky požičiava na spoločenské podujatia.

