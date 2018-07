Milovaná Lucie Bílá prezradila svoj recept na pomalé starnutie. Svoje vrásky prirovnala k...

Pýtať sa ženy na vek je všeobecne neetické, no česká slávica nemá s touto témou problém. „Nehanbím sa za to, že mám po päťdesiatke. Cítim sa stále rovnako a dokonca mám pocit, že si dávam čoraz ťažšie úlohy, do ktorých sa zahryznem ako pitbul. Priznám sa, že na to, ako sa cítim, sa mi to číslo zdá niekedy podozrivé,“ konštatuje. Pri pohľade na speváčku je ťažké uveriť jej veku. Ako to robí?

Pomohla jej krv

Prezradila nám, že veľký podiel na jej vzhľade má životný štýl, ktorým sa riadi už niekoľko rokov. „Fungujem na princípe teórie ,metabolic balance‘. Na základe krvi som si dala zistiť, čo moje telo potrebuje a čo nie. Jem iba trikrát denne a vždy začínam bielkovinami. Medzi jedlami mám päťhodinovú pauzu, vtedy pijem len vodu. Myslím si, že mi to tvaruje postavu. Dávam si pozor aj na spánok. Všetko mám rozdelené – kedy spím, kedy si dám vínny strik. Pijem ho pred vystúpením, pretože sa mi lepšie spieva,“ dodala so smiechom. Aj v téme plastické operácie má jasno. Každú vrásku považuje za súčasť spomienok a neuvažuje o tom, že by stopy na tvári nejako menila.

Zmenila status

Nie jednu vrásku jej isto zanechali aj nevydarené vzťahy. Jej prvá láska, detská filmová hviezda Tomáš Holý, mal autonehodu a zomrel. Producentovi Petrovi Kratochvílovi porodila syna Filipa, ale vzťah im nevydržal. Bílá sa vydala za hudobníka Stanislava Penka, lenže krátko nato sa rozviedli.

Šťastie hľadala po boku speváka Václava Noida Bártu, ktorého si v roku 2006 vzala, ale o dva roky išli od seba. Vzťah jej nevyšiel ani s dlhoročným partnerom Petrom Makovičkom. Neskôr prišiel o sedemnásť rokov mladší fitnestréner Radek Filipi. Aj keď to vyzeralo, že si dali navždy zbohom, situácia sa zjavne zmenila. Speváčka dala ich spoločnú fotografiu na sociálnu sieť s komentárom: Mením status na šťastná.