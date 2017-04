Mirka Partlová pred rokmi prezieravo podnikla niečo, čo jej teraz zachránilo život

Fanúšikovia motoriek netrpezlivo čakali na jar, aby vytiahli svoje stroje. Na cestách sa čoskoro objaví aj Mirka Partlová (32). Kúpila si totiž motorku a učí sa na nej jazdiť. Ako tínedžerka mala na motorke nehodu - viezla sa vtedy s hercom Ibrahimom Maigom. Našťastie, nestalo sa nič, čo by zanechalo trvalé následky. Ako vidno, na motorky nezanevrela.

Havária

Mirka len nedávno prežila ďalšiu haváriu, tentoraz ale na aute. V noci 3. apríla ju na diaľnici pri Liptovskom Hrádku zastihla silná búrka a jej auto sa stalo neovládateľným. Nasledoval silný náraz do zvodidiel. Keď v šoku odstavila auto pri krajnici, zistila, že dokonca chýba koleso na ľavej strane. Náprava ostala zničená. Mirka sa v osudný večer vracala z predstavenia v Spišskej Novej Vsi, kde s kolegami odohrala muzikál Frida – maľovať a milovať. „Nebola som ani unavená, ani som nešla príliš rýchlo, ale na ceste som dostala takzvaný akvaplaning. Na diaľnici sú na tom mieste hlboké koľaje vyjazdené od kamiónov, a keď sú plné vody, zle ich vidno. Keď som do nich vošla, vynieslo ma… Nemohol za to zlý štýl jazdy, veď jazdievam aj v oveľa horšom počasí, bolo to jednoducho nešťastie,“ vysvetlila.

Pomohli aj anjeli

Keďže kvôli cestovaniu za prácou trávi za volantom pomerne veľa času a najazdí veľa kilometrov, pred pár rokmi si zaplatila kurz šmyku. „Vďaka tomu, že som v tej chvíli vedela, čo mám robiť, respektíve, čo nerobiť, dopadla som relatívne dobre,“ zhodnotila. „Každý vodič, ktorý veľa cestuje, by mal kurz absolvovať. Nikdy nevie, čo sa môže stať. Aj keď od môjho kurzu uplynulo už viac času, teraz som zistila, že som nestratila hlavu, vedela som zareagovať. Ale je pravda, že pomohli aj strážni anjeli...“ dodala.

Prvá pomoc

Auto je síce nateraz nepojazdné, ale dôležité je, že sa nikomu nič nestalo. Na otázku, či by vedela poskytnúť prvú pomoc, zareagovala Mirka úprimne: „Fíha, nie som si stopercentne istá. Keď som kedysi chodila do autoškoly, mali sme tam aj kurz prvej pomoci. Ale verím, že človek reaguje vo vyhrotenej situácii pudovo, takže by som azda zareagovala správne.“ Urobiť si kurz prvej pomoci považuje za užitočnú vec.

Strach sadnúť si za volant po nepríjemnom zážitku nemá. Pár dní po havárii sa vybrala do Prahy. „S Fridou nás čakajú predstavenia ešte aj v Rimavskej Sobote, Lučenci, Snine a iných mestách, takže šoférovať určite ani na chvíľu neprestanem,“ povedala a so smiechom dodala: „Na slovenských diaľniciach sa však budem držať skôr v ľavom pruhu, kde koľaje nie sú...“