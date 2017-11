Mirku Luberdovú sme pristihli vysmiatu a v pánskej spoločnosti. Pozrite, čo jej v obchode chcel nakúpiť!

Minulú nedeľu sme pristihli blondínku v sprievode syna Riška (7) v jednom z nákupných centier. Aj keď blondínka priznáva, že nemá vo zvyku veľa investovať do oblečenia, trendy sleduje a rada siahne po štýlových kúskoch. Ešte väčšmi sa teší, ak sa jej to podarí len za pár eur. „Boli sme so synom v kine a potom sme prebehli obchody. Zháňali sme čiapky na zimu. Mám vytypovaný jeden obchod, kde ich roky kupujem. Vo výklade sa nám jedna zapáčila a napokon sme kúpili dve. Klasickú čiernu a druhú s trblietkami, tú mi vybral Riško. Teraz sa mu páči všetko lesklé,“ prezrádza miska.

Malý veľký radca

Nakupovanie vraj nie je Riškovou najobľúbenejšou činnosťou, ale ak ho vo výklade niečo zaujme, sám mamu hneď vtiahne dnu. „Ak sa ide nakupovať jemu, všetko si chce vyberať sám. Ak si nájde veci za rozumné ceny, väčšinou mu to odsúhlasím. Musím však povedať, že dosť radí aj on mne. Niekam sa vychystám, no vždy sa mu ukážem, či sa mu to páči. Myslím, že má dobrý vkus,“ hovorí so smiechom.

Problémy v kabínke

Mirke vyhovujú nákupné centrá, pretože v nich nájde všetko pod jednou strechou. Priznáva však, že neraz sa v obchodoch poriadne rozčúli. „Mám veľký problém, že som vysoká, asi o pätnásť centimetrov vyššia než priemer. Preto sa mi často stane, že sú mi krátke rukávy, nohavice, ťahá ma sed. Zapáčia sa mi šaty, ale čo z toho, keď sú mi úplne pod zadok?“ posťažovala sa na svoju štíhlu a vysokú postavu, ktorú jej mnoho žien určite závidí.