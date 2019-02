Misska Denisa Vyšňovská podľahla vegánskej kozmetike. Má vďaka nej dokonalú pleť

Hoci je mladá, už zopár rokov myslí na to, čo si dáva na svoju pleť a telo. Snaží sa hľadať kozmetiku, ktorá neobsahuje zbytočne škodlivé látky. Tvrdí, že príroda nám ponúka množstvo vitamínov, tak prečo to nevyužiť? Záleží jej aj na tom, či sú produkty testované na zvieratách a uprednostňuje vegánsku kozmetiku s certifikátmi.

Závislá od masiek

Denisa upozorňuje, že čistenie pleti je dôležitejšie ako kvalitný mejkap. „Dbám na to, aby som mala vždy dôkladne vyčistenú pleť, ráno aj večer. I keď povedzme si otvorene, občas sa stane, že som lenivá a nechce sa mi poriadne odlíčiť mejkap. Následky však znášam aj niekoľko dní. Tých pár minút v kúpeľni nikoho nezabije,“ smeje sa.

Naozaj, doma mám oveľa viac kozmetiky na čistenie pleti ako dekoratívnej. „Začínam čistiacim gélom či jemným pílingom. Som závislá od masiek, ale zlupovacím sa oblúkom vyhýbam. Skôr sa snažím zamerať na zvlhčenie a osvieženie pleti. Mojimi favoritmi sú hydratačné, upokojujúce a anti-age masky – veď nemladnem.“

Noc aj deň

Masky používa aj trikrát do týždňa. Často siahne aj po domácich, med je vraj skvelý na všetko! Zhydratuje pery a dodá lesk aj vlasom. „Nezabúdam ani na oleje či bambucké maslo, ktoré pleti dodajú hebkosť. Nechám ich pôsobiť pár minút, zostatok zotriem troškou odličovacieho mlieka, upokojím pleť micelárnou alebo tonizačnou vodou a nezabúdam ani na séra s vitamínom C. A nakoniec správny krém. Používam Naomi BioCosmetics. Moja rada znie, že určite by sme mali používať denný aj nočný krém. Tie na noc sú trošku mastnejšie a pomáhajú eliminovať vrásky.“

Olej a med

A čo vlasy? „Mojou výhodou je, že si vlasy umývam iba raz do týždňa. Tým, že sú suché, málo sa mastia. Naozaj by sa mi nechcelo niekoľkohodinovú rutinu opakovať viackrát do týždňa. Predtým než si umyjem vlasy, nanesiem na ne olej alebo masku z medu. Často idem s olejom na vlasoch aj spať. Nechcite potom vidieť ten vankúš. Doma mám niekoľko druhov šampónov. Všetky sú na výživu a zničené končeky. Pri každom umývaní používam kondicionér alebo masku. Vlasom vždy doprajem aj nejakú kúru."

Často si sama vyrába jednoduchú masku, ktorá je ešte aj lacná. "Stačí iba med a obľúbený kondicionér či maska. A arganový olej je môj najlepší kamarát, na vlasy alebo telo. Pred fénovaním a upravovaním nezabúdam ani na ochranný sprej, ktorý mi odporučil môj kaderník. A každý deň používam aj olej na premastnenie.“

Bavlnené tampóniky

„V minulosti som sa sprchovala iba sprchovacími gélmi, obyčajné mydlo moju pokožku dosť vysúšalo. Tým, že sa snažím myslieť aj na prírodu a viem, že som za mesiac vyhodila aj dve plastové nádoby, opäť som siahla po mydlách v papierovom obale. Tentoraz po čistých olivových,“ vysvetľuje. Nepoužíva už ani jednorazové tampóniky na odlíčenie. Kedysi Denisa spotrebovala aj štyri kusy, teraz jej stačí jeden a recyklovateľný. „Rozmýšľala som na tým, či sa dajú nahradiť. Skvelou alternatívou sú tampóniky z biobavlny, ktoré dáte oprať alebo ich umyjete v rukách. Dostať ich aj v drogérii.“

Do tohto investujte

Aj v dekoratívnej kozmetike siaha po prírodných mejkapoch. „Musíte však rátať s nejakým obmedzením. Slabšie kryjú a ťažšie sa s nimi pracuje, no zase sa nemusíte báť upchania pórov. Aj môj najobľúbenejší púder Zao je transparentný a môj mejkap nijako nezafarbí.“ Dôležité sú aj štetce!

„Tak ako u maliarov, aj tu veľa urobí náradie. Odporúčam investovať do kvalitných štetcov, ktoré vám vydržia roky.“ „Pri líčení očí siaham aj po drahších paletkách očných tieňov, ktoré sú dobre pigmentované. Najčastejšie používam hnedé tiene, podľa mňa sa hodia každej žene. A bez očnej linky ma uvidíte len veľmi ťažko. Nič lepšie ako gélová nie je. Doma mám aj poriadnu zbierku rúžov, najviac využívam prirodzené odtiene.“

Vonia ako cukrík

A aký používa parfum? „Rada sa smejem a snažím sa byť vždy milá a zdvorilá, preto ku mne pasuje najviac sladká vôňa ako cukrík. Zatiaľ som si však svoju poznávaciu vôňu ešte nenašla. Preto ich často striedam a hľadám tu vyvolenú. Najviac ma uchvátila práve značka Jimmy Choo a jeho vôňa Blossom. Dúfam, že raz aj tých jeho topánok budem mať doma viac,“ konštatuje šibalsky.