Moderátor Jozef Kuriľák sa zbalil a odišiel: Mal toho dosť!

Jeho odchod z markizáckeho Telerána začiatkom leta prišiel ako blesk z jasného neba a viacerých poslucháčov zaskočilo aj to, že zmizol z éteru Rádia Slovensko. Dôvod bol jasný. „Všetkého mal plné zuby, potreboval vypnúť, cestovať a vyčistiť si hlavu,“ objasnil nám jeden z jeho kamarátov, prečo sa moderátor rozhodol so všetkým dočasne seknúť a cestovať po svete. Pošuškáva sa, že pred svojou niekoľkomesačnou cestou okolo sveta dokonca aj predal byt neďaleko Bratislavy. Či to bolo kvôli financiám na cestovanie, alebo len chcel zmeniť lokalitu bývania, to nevedno. Nikto netuší ani to, kam sa bývalý moderátor vráti a či vôbec zotrvá na Slovensku.

Sladké návraty

Jedno je však jasné, koncom augusta pricestuje Dodo do Bratislavy. Prezradila nám to jeho blízka kamarátka a bývalá kolegyňa Kveta Horváthová. Nie je však jasné, či natrvalo alebo len „na skok“. „S Dodom som v kontakte, lebo je to môj veľmi dobrý kamarát. Už sa neviem dočkať nášho stretnutia,“ tešila sa. Prezradila aj to, že si Doda pozve ako hosťa do Telerána. Karta sa teda obráti a Kvetka s Dodom nebudú v pozícii, že budú spovedať iných, ale jeden druhého.

Návrat v čase

Dodo je plný zážitkov, pretože celé štyri mesiace cestoval po svete a videl toho požehnane. Dobrodružnú cestu začal na Kube – videl Havanu a neobišiel ani krásne pláže. Príletom na Kubu sa akoby vrátil v čase, čo nebolo pre jeho cestovateľské dobrodružstvo vôbec zlé. Práve naopak, Dodo to vnímal ako pozitívum. Všetkými desiatimi na svojom facebookovom účte odporúča aj konkrétne miesta, ktoré treba na ostrove vidieť.

„Keď tu budete, musíte sa vybrať aj na pláž Cayo Jutías. Áno, som tu sám, a takto je to super, lebo spoznávam nových ľudí, je to na nezaplatenie,“ nešetril chválou moderátor, ktorý si svoje cesty užíval sám. Potreboval, skrátka, vypnúť, chcel byť sám so sebou. Z Kuby zamieril na slnečné Miami, pozrel si aj San Francisco a jeho kroky zamierili aj do Vancouveru, kde si, paradoxne, užil i sneh. Niekomu by už v tejto chvíli zážitky aj stačili, no pre Kuriľáka to bol len začiatok.

Odmlčal sa

Po Kanade zatúžil po teplejšej klíme, preto bola jeho destinácia jasná. Havaj! Zaujímavosťou je, že Dodo sa nikde nezdržal dlhšie než pár dní, popozeral sa po krajine a hneď zamieril úplne iným smerom. Po Havaji nasledovalo Tokio, Osaka, Singapur, Kuala Lumpur, Bangkok, Južná Kórea či Indonézia, kde, samozrejme, nevynechal ani hlavné mesto Jakartu. Práve po tejto návšteve zatúžil po maximálnom relaxe, o čom informoval aj svojich kamarátov či fanúšikov prostredníctvom internetu. „Chvíľu nebudem na príjme, ide sa meditovať. Už nie v Jakarte, ale stále na ostrove Jáva. Ak iní vydržali desať dní nerozprávať, nemať očný kontakt s ostatnými, navyše nemať mobil ani možnosť čítať či počúvať hudbu, mohol by som to zvládnuť aj ja,“ dúfal začiatkom júla.

Svoj cieľ do bodky splnil. Maximálne „zmeditovaný“ a plný energie tak mohol spoznávať nové zákutia miest, ktoré si vysníval. Na konci už nebol sám, pripojila sa k nemu moderátorka Monika Zázrivcová, ktorú spája s Dodom dlhoročné kamarátstvo. Okrem iných miest jej ukázal napríklad aj krásy Južnej Kórey, ktorú si spoločne poriadne užili. Uvidíme, či tento štvormesačný cestovateľský zážitok bol pre Doda dostatočným dobrodružstvom alebo sa odteraz stane Slovensko len jeho medzizastávkou. Možno sa mu cesty okolo sveta zapáčili natoľko, že sa to stane jeho celoživotnou vášňou a už nebude vedieť obsedieť na jednom mieste.

