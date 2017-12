Moderátor Rastislav Sokol po rozvode: Je otvorený ďalšiemu vzťahu?

Rasťov (48) hlas je známy už roky, no jeho tvár spoznali diváci až vďaka relácii Dobre vedieť! S prácou pred kamerou má však dlhoročné skúsenosti, veď ju „ochutnal“ už ako štvorročný chlapček v relácii s Jozefom Kronerom My sme malí muzikanti. „Hral som aj vo viacerých seriáloch či inscenáciách, čiže práca na Dobre vedieť! ma nijako nezaskočila. Práve nedávno sme s Andym Krausom spomínali na film Kraj sveta Istanbul z roku 1979, v ktorom sme si obaja zahrali,“ hovorí Rasťo Sokol, prečo pred kamerou pôsobí ako profesionál.

Extravagancia mu sedí

Na obrazovke je výrazný aj svojím imidžom a outfitmi, z ktorých mnohé sú jemne extravagantné. Je to jeho štýl aj v civile? „Som skôr typ chlapa, ktorý nosí tričko a rifle. Na outfity, ktoré mám oblečené počas moderovania relácie, som nebol zvyknutý. V konečnom dôsledku sa mi však páčia, dokonca som si obohatil i vlastný šatník, keďže čo-to som si odkúpil,“ smeje sa. Tuctový nie je ani rám jeho dioptrických okuliarov, s ktorým sa takisto cíti ako ryba vo vode. Dioptrie pritom donedávna nenosil vôbec, no vek ho k tomu donútil a s okuliarmi sa už úplne stotožnil.

Rozpad vzťahu

Turbulentnými zmenami však neprešiel len Rasťov zjav, ale aj manželstvo, ktoré je už viac ako dva mesiace minulosťou. S exmanželkou sa rozhodli ukončiť ho po dvadsiatich siedmich rokoch. „Dohodli sme sa, že každý pôjde svojou cestou, pretože deti sú už dospelé. Asi je to tak dobre. Každý má teraz pokoj na svoju prácu. Exmanželka je očná lekárka a rieši svojich pacientov a ja mám zase moderovanie,“ rekapituluje obľúbený moderátor.

Lepšie je ísť, než sa trápiť

Manželstvo možno poznamenalo práve Rasťovo pracovné nasadenie, no ako sa hovorí, na všetko sú dvaja. Aj na problémy. „Taký je život. Ľudia sa schádzajú a rozchádzajú. Niekomu to vyjde na celý život, niekomu, žiaľ, nie. Lepšie je ísť od seba, ako sa zbytočne trápiť. Rozvod či krach vzťahu hodnotím ako spoznanie samého seba.“ A aký má moderátor názor na umelé udržiavanie vzťahu „kvôli deťom“? „Nič, čo je nasilu, nie je dobré. Mám okolo seba zopár kamarátov, ktorých manželky sa zaťali a bránia im v styku s deťmi. Sú to individuálne prístupy. Poznám aj partnerov, ktorí sú od seba, no deti sú pre nich číslo jeden a rodičia spolu vychádzajú veľmi korektne,“ konštatuje.

Má už inú?

Charizmatický moderátor však absolútne neľutuje, že zasvätil jednej žene viac ako štvrťstoročie života. Podľa neho každý vzťah má krízy, no jedna sa dá zvládnuť, ďalšia možno nie. A to bol aj ich prípad. A čo deti? Rasťo je s nimi aj po rozvode v ustavičnom kontakte. Odlúčenie rodičov vraj chápu a nijako im to nevyčítajú. Predsa len už nejde o školopovinné deti a dokážu sa na to pozrieť dospeláckymi očami. Je Rasťo Sokol otvorený novým vzťahom? „Skutočne neviem, čo môže prísť. Ľudia potrebujú lásku a chcú ju aj odovzdávať. Uvidíme, čo sa stane, a nechávam to plynúť. Vlk samotár rozhodne nie som,“ dodáva s úsmevom.