Moderátori folklórnej šou Zem spieva: Zásah elektrinou!

Okolo kapely S Hudbou Vesmírnou a tria Dominika Morávková- Zeleníková (26), Daniel „Sorizzo“ Kis (27) a Marek Koleno (25) sa za necelé tri mesiace spustila lavína záujmu. Z členov takmer neznámej internetovej kapely sa stali hviezdy. Samozrejme, táto nová situácia ich teší a vstup do šoubiznisového kolotoča neľutujú.

„Nabrali sme množstvo skúseností, ku ktorým by sme sa inak nedostali. Je pravda, že vďaka tomuto programu nás ľudia viac spoznávajú, čo sa priamo spája aj s dopytom po našich koncertoch,“ vysvetľuje Marek. Dominika ho spokojne dopĺňa: „Veľmi sa teším z toho, že sme sa stali súčasťou tejto relácie. Posunulo nás to a posilnilo ako skupinu.“

Zmiznuté kartičky

Počas dlhých týždňov cestovania po Slovensku zažili aj kopu zábavy. Hoci aj v súkromí sú všetci traja veselé kopy, nakrúcanie Zem spieva to ešte zintenzívnilo a úsmevných momentov bolo o to viac. Najviac adrenalínu v krvi a stresu zažil asi Marek, ktorý pred prvým priamym prenosom takmer skolaboval. „Nevedel som nájsť svoje moderátorské kartičky, no, našťastie, všetko dobre dopadlo,“ smeje sa. Živý vstup moderoval bez zaváhania.

Nasmiali sa na kozách

Najviac sa kapela pobavila na kastingu v Martine. Okrem treskúcej zimy ich „do kolien“ dostali aj nevinné štvornohé zvery. „Nechápali sme, prečo kozy, ktorým sme ponúkali krásne červené jablká, nešli k plotu a nechceli ich jesť… Pochopili sme, keď sme sa toho elektrického plota dotkli,“ schuti sa smeje Daniel alias Sorizzo, ktorého nepriamo zasiahol elektrický prúd. Ako profesionál to zobral s pokojom. U Mareka zase boduje nakrúcanie v električke – počas jazdy pred kamerami takmer popadali na seba a pre smiech museli stopnúť ostrú, aby sa všetci traja vysmiali a pokračovali v práci.

„Pre mňa bolo najvtipnejšie, keď ma mali chalani počas nakrúcania televíznych upútaviek udržať na rukách. Lenže v tom ťažkom kroji som iba padala k zemi. Takéto autentické momenty sú však niekedy najlepšie,“ konštatuje Dominika, ktorej sa vďaka šou Zem spieva dostal folklór doslova pod kožu a skúsila aj hru na kontrabas. Jej kolega Marek si zahral na husliach aj na ozembuchu a Sorizzo sa zamiloval do píšťalky. „Určite ten zvuk použijem,“ dušuje sa na záver nový milovník folklóru.