Moderátorka Marianna Ďurianová: Nechce urobiť fatálnu chybu ako Dara Rolins!

Atraktívna blondínka má všetko očividne pod palcom. Svoju vizáž, dokonalú postavu, kariéru a v neposlednom rade aj výchovu svojho štyriapolročného syna Romanka. O toho sa bývalá hviezda televízie Markíza príkladne stará a chce pre neho len to najlepšie. Jej malá ratolesť preto navštevuje súkromnú materskú školu, kde sa majú deti ako v bavlnke. Blondínku tento špás mesačne vyjde približne na štyristo eur. Niet sa čomu čudovať, Romanko je jej jediná ratolesť a dala by mu aj posledné.

Trendová aj na cestách

Rovnako dôsledná je, čo sa týka syna, aj na cestách. Hoci väčšina mamičiek svoje deti vozí v autosedačke na zadnom sedadle, Marianna vybočuje aj z týchto radov. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že porušuje pravidlá cestnej premávky a robí niečo, čo nie je dovolené a dokonca až nebezpečné, opak je pravda. Ďurianová ide s dobou a aj v tomto smere je trendová.

„Kedysi platilo, že dieťa na predné sedadlo nepatrí, no dnes to už neplatí. Ak tam dieťa sedí v schválenom ‚zadržiavacom systéme‘, teda autosedačke, neporušujú sa tým žiadne predpisy. Malému spolujazdcovi však musí ísť cez hruď pás a nesmie ho mať v oblasti krku, inak by nastali pri dopravnej kolízii katastrofálne následky,“ objasňuje nám dopravný analytik Jozef Drahovský. Prízvukuje, že Marianna Ďurianová svoje dieťa v žiadnom prípade neohrozuje. Jej syn spĺňa všetky podmienky, aby mohol sedieť v aute vedľa svojej mamy.

Bezpečnejšie

Podľa dopravného analytika je konanie Ďurianovej, keď svojho syna vozí vpredu, oveľa bezpečnejšie, než keby sedel vzadu. „Znižuje sa tým počet nehôd, pretože ak sa v aute vozí prevažne len vodič a dieťa, je vhodnejšie, aby mala matka dieťa ,poruke‘. Nemusí sa za ním počas šoférovania otáčať, podávať mu napríklad vodu a spôsobiť tým kolíziu. Ďalšou výhodou tohto spôsobu vozenia je, že na svoje dieťa nikdy nezabudne – veď poznáme viacero prípadov, keď vo vysokých teplotách skončili vzadu auta zabudnuté ratolesti, ktoré sa prehriali a tragicky umreli...“ vymenúva výhody vozenia dieťaťa vpredu auta Jozef Drahovský.

Čiže ak stretnete na cestách známu blondínku, ktorá má vedľa seba malého spolujazdca, nebuďte šokovaní. Je to úplne v poriadku a mamičky, ktoré sa s deťmi vozia vo štvorkolesových tátošoch prevažne samy, by si z jej konania mohli zobrať príklad.

Prípad Dary Rolins: Autosedačka vzadu sa jej stala osudnou...

Skúsenosti s dopravnou nehodou, kde zlyhal ľudský faktor, má aj speváčka Dara Rolins (44). Pod kolesami jej auta tragicky zahynul starší motocyklista, ktorému speváčka vstúpila do jazdnej dráhy.

Dôvodom bol práve fakt, že na zadnom sedadle mala v autosedačke dcéru Lauru a počas jazdy jej podávala pitie. Práve otočenie za ňou spôsobilo, že Dara vybočila a narazila do dôchodcu. Keby mala dcéru posadenú vedľa seba v autosedačke, rovnako ako Ďurianová, tragédii by možno zabránila.