Moderátorka TA3 vyhodená pre Pallovú: Hnevá ma prístup, že s PENIAZMI môžeš všetko

Ešte donedávna mnoho ľudí netušilo, že moderátorka TA3 Zuzana Závodská sa v súkromí už roky venuje aj kozmetike. Po tom, ako negatívne zhodnotila vzorky kozmetickej značky MUDr. Aleny Pallovej, zdôrazňujúc, že ide o čisto subjektívny názor, si jej záľubu všimli tisíce. Známa celebritná lekárka totiž vyhodnotila, že je to poškodenie dobrého mena značky, kritika je neodborná, moderátorka zavádza a žiadala ju o stiahnutie videa. Na pomoc si zavolala aj právnika. Konflikt vyvrcholil tým, že TA3 dala Zuzane Závodskej výpoveď.

Ako dlho už máte svoj blog, na ktorom komentujete alebo odporúčate kozmetické vychytávky?

Blog píšem približne sedem rokov. Najskôr, asi prvé dva, bol na platforme weebly, potom som zmenila doménu za squarespace a pôvodné články si odtiaľ prekopírovala. Preto je na prvom z nich dátum november 2014, v skutočnosti však vznikol skôr. Ešte predtým som prevádzkovala malú facebookovú poradňu pre svoje kolegyne a kamarátky, ktorú mi založila kamarátka žijúca v Londýne.

Upozornila vás niekedy televízia, že túto aktivitu nesmiete vykonávať?

K špecifickej aktivite, akou je prípadné súkromné a nekomerčné prevádzkovanie blogu a Youtube kanála vo voľnom čase moderátorov sa televízia nikdy nevyjadrila.

Podľa vyjadrenia TA3 nesmie moderátor robiť reklamu, chváliť ani kritizovať, tiež moderovať komerčné akcie a na každý mediálny výstup potrebuje súhlas. Mali ste toto v pracovnej zmluve, alebo vás na to upozornili v čase, keď ste začali s blogom?

Blog je nekonvenčná forma osobného denníka, ktorú umožňuje prevádzkovať dnešná digitálna doba. Na blogu i Youtube som ako dermatologický pacient bezplatne a bez vplyvu akéhokoľvek investora s malou komunitou ľudí zdieľala svoje osobné skúsenosti v starostlivosti o kožu. Pokiaľ ide o komerčné akcie, o každej takej, realizovanej z mojej strany nad rámec spolupráce s televíziou TA3 som svojho bývalého zamestnávateľa vždy vopred informovala a realizovala ich až po udelení súhlasu z jeho strany.

Myslíte si, že má doktorka Alena Pallová v televízii nejaký vplyv?

Môžem sa len domnievať, že áno. V minulosti som zvykla v prípade choroby alebo dovolenky zaskakovať kolegyňu v relácii Showbiz a sama som čítala zahlásenie k reportáži o tlačovej besede značky ala Palla pri uvedení na trh v tejto relácii. Takže istý predpoklad, že medzi nimi existovali vzájomné obchodné vzťahy, tam je. Ako moderátor som však nemala prístup k obchodným záležitostiam televízie a pravdupovediac som sa o ne nikdy ani bližšie nezaujímala.

Ste sklamaná z toho, že sa vás zamestnávateľ nezastal? Dalo sa to riešiť aj inak...

Áno, som. Verila som, že maximálne pristúpi k môjmu stiahnutiu z vysielania na pár dní, kým sa situácia neupokojí. Predpokladala som, že si moju dlhoročnú prácu a lojalitu váži, tak ako ja príležitosť pracovať tam, ktorú mi pred takmer ôsmimi rokmi poskytol.

Súvisí vaše prepustenie priamo so sťažnosťou MUDr. Pallovej na váš názor na jej kozmetiku?

To je otázka pre vedenie televízie a pani Pallovú. Osobne som toho názoru, že zamestnávateľ by mal posudzovať moje pracovné výkony a nie moje súkromie. Navyše, ak sa v ňom nijakým spôsobom neprezentujem dehonestujúco a nepoškodzujem ani svoje dobré meno, ani jeho reputáciu, čo som nikdy neurobila.

Ako funguje váš blog? Ste úplne nezávislá alebo robíte reklamu nejakej konkrétnej kozmetike v rámci obchodného kontraktu?

Môj blog funguje úplne nezávisle, pretože mojou filozofiou je vzdelávať. Ako som už povedala, blog je formou osobného denníka, a ja sa na tom svojom o skúsenosti a postrehy v starostlivosti o kožu, keďže som sama dermatologický pacient, delím so svojimi čitateľmi a tými, ktorých to zaujíma. Nikdy som sa nepasovala do roly dermatológa ani kozmetičky, ani žiadnej poradkyne. Vždy zdôrazňujem, že ja o kozmetike iba píšem a je na ľuďoch, aby sa o tom niečo naučili a stali sa tak informovanejšími zákazníkmi i pacientmi.

Na vašu obranu sa postavilo množstvo ľudí, ktorí kvitujú aj to, že ste otvorene povedali svoj názor. Podporila vás napríklad europoslankyňa Monika Beňová, ktorá poukázala na to, že doteraz vaše blogy neprekážali, až tento. Potešila vás podpora známych aj neznámych?

Súcit a empatia sú jedny z najkrajších ľudských vlastností a oddeľujú nás od robotov, takže áno, veľmi, a veľmi si to cením. Ďakujem za každý jeden milý a povzbudzujúci e-mail či esemesku, mnohé ma od dojatia rozplakali.

Stretli ste sa počas ôsmich rokov v televízii s praktikami, s ktorými ste nesúhlasili?

Áno, stretla. So spôsobom komunikácie, ktorý by som označila za šikanózny a mocenský, nie tímový, konštruktívny, priateľský či ľudský. Stretla som sa však aj s kolegialitou, ústretovosťou, ochotou pomôcť a profesionalitou.

Televízia nám v zdôvodnení vášho prepustenia napísala aj to, že dôvodom je aj viacero „profesionálnych zlyhaní“. Ste si nejakých vedomá?

Nie, nie som. Na to, že som v prostredí televízie TA3 odpracovala takmer osem rokov, som na seba a svoje pôsobenie tam hrdá. Vždy som sa snažila ísť do vysielania maximálne pripravená a prenášať na diváka čo možno najviac pokoja. Značku TA3 som podporovala svojím zjavom, hlasom, vystupovaním a nazdávam sa, že i profesionalitou. Samotné vedenie totiž pri osobnom kontakte môj prejav vždy označovalo za profesionálny a veľmi kultivovaný, a o žiadnych profesionálnych zlyhaniach som konkrétnu spätnú väzbu nedostala. Neznamená to, že som nikdy vo vysielaní neurobila chybu. No chyby robíme všetci, pretože sme ľudia. Takže áno, stalo sa mi, že mi počas ôsmich rokov nezazvonil budík a zaspala som na rannú službu, za čo som však bola potrestaná pokutou. Určite sa mi stalo aj niekoľko brbtov, no opakujem, že o ničom, čo by predstavovalo zásadné profesionálne zlyhania, na základe ktorých by môj zamestnávateľ uvažoval o ukončení spolupráce so mnou, ma v jej priebehu neinformoval.

Vo svojom vyhlásení na Instagrame ste okrem iného napísali aj to, že vám vedenie televízie prepustením zmenilo život a ste im za to vďačná. Stále to platí?

Ale áno. Svoj odchod z televízie som si síce predstavovala oveľa pokojnejšie a najmä elegantnejšie, ale život sa veru nie vždy vyvíja tak, ako by sme práve chceli.

Dostali ste už ponuky z iných televízií alebo z iných spoločností?

Prišli mi už nejaké, niektoré aj veľmi vtipné.

Čo to znamená?

To si, ak dovolíte, nechám pre seba.

Chcete robiť naďalej v spravodajskej brandži?

Momentálne presne neviem ani to, čo budem zajtra obedovať, nieto ešte, čo by som presne chcela robiť. Ale s istotou viem, že by som si rada našla prácu, pri ktorej nebude prekážkou, že mám vlastný názor a vo voľnom čase mám potrebu slobodne sa oň deliť na svojom blogu a Youtube.

V TA3 ste sa stretli s mnohými zaujímavými ľuďmi. Čo ste mali na svojej práci v TA3 rada?

Milovala som a stále milujem rozhovory s múdrymi ľuďmi. Dialóg je pre mňa cesta k iným svetom, ktoré nás môžu obohatiť a vzdelávať. A ja sa vzdelávam rada. Mala som preto veľmi rada svoju reláciu Týždeň v kultúre, ktorú som s nadšením moderovala a čiastočne aj pripravovala štyri a pol roka. Kultúre i kritickému pohľadu na ňu chýba podľa mojej mienky v našich médiách stále priestor.

Stretli ste sa s MUDr. Pallovou osobne niekedy?

Nie, nikdy.

Mnohí ľudia netušili o vašej mimopracovnej aktivite – zvýšila sa vám sledovanosť/návštevnosť blogu?

Návštevnosť blogu som si zatiaľ nepozerala, ale počet sledovateľov môjho Instagramu, po tom ako som ho sprístupnila všetkým, rozhodne stúpol.

Patríte k tým, ktorí si pripínali odznak Za slušné Slovensko. Čo vás v našej spoločnosti najviac hnevá alebo vyvoláva pocit bezmocnosti?

To, že si nie sme rovní v možnostiach, právach, povinnostiach a pred zákonom. A hnevá ma prístup, že s peniazmi môžeš všetko. Nie, nemôžeš. Ešte existuje svedomie, kultúra, morálka a slušnosť. Musia existovať…

Stanovisko televízie TA3

„Práca v spravodajstve vyžaduje zachovať na verejnosti neutrálny postoj k subjektom, ktoré sa môžu stať predmetom informovania. A to môže byť politická strana, občianske združenie, súkromné firmy a podobne. Moderátor nemôže vedieť, o kom bude v správach informovať. Práve preto moderátor spravodajstva nemôže robiť v akomkoľvek inom médiu, či na verejnosti reklamu, chváliť ani kritizovať. Moderátori spravodajstva preto nemoderujú komerčné akcie, nesmú vystupovať v žiadnej komerčnej komunikácii a potrebujú súhlas na každý mediálny výstup mimo domovskej televízie, čo sa v tomto prípade nestalo. TA3 potvrdzuje ukončenie spolupráce s moderátorkou Zuzanou Závodskou z dôvodu nielen tohto, ale viacerých profesionálnych zlyhaní, ktoré považuje súkromná televízia za internú záležitosť.“

– Oslovili sme aj MUDr. Alenu Pallovú, na otázky však nereagovala.