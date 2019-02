MÓDNA POLÍCIA: Rozgajdaná košeľa, prvoplánový motýlik a sexi misske takmer spadli šaty

Plesová sezóna sa ani zďaleka nekončí a aj známe tváre vymetajú jeden tanečný parket za druhým. Aj uplynulý víkend poniektorí vyrazili za noblesnou zábavou, len k tomu zabudli prispôsobiť oblečenie. Tentoraz pochybili najmä páni. S rozgajdanou košeľou sa predsa na ples nechodí. Konali sa hneď dva pomerne významné plesy – Medický ples a Ples východniarov. Dlhoročný organizátor súťaží krásy Jozef Oklamčák stihol byť na obidvoch. Ani jeho outfit nepatril k tým najserióznejším, ale v jeho prípade sa dá prižmúriť oko, pretože jediné, čo bolo mimo konvencií, bola farba jeho obleku. Horšie v hodnotení štylistky Andrey Ziegler dopadli páriky, ktoré by mali byť tip-top. Podľa etikety sa nezvládol obliecť partner poslankyne Janky Cigánikovej, podnikateľ Daniel Bittó, ktorý sa zviditeľnil svojou účasťou v reality šou Vyvolení. Prekvapivo aj europoslanec Eduard Kukan odignoroval pravidlá. S manželkou sa zladil až príliš prvoplánovo. Je však milé, že chceli dať zrejme jasne najavo, že k sebe patria.

Zábavu si užíval aj exminister a súčasný europoslanec, ktorý sa snažil zladiť s manželkou. Podľa módnej štylistky to je síce pekná myšlienka, ale netreba to preháňať. Podľa etikety by mal muž prísť na ples v smokingu a s čiernym motýlikom. „Takéto ladenie je príliš prvoplánové. Dá sa to aj inak, napríklad vreckovkou v náprsnom vrecku, ktorá môže mať farebný akcent partnerkiných šiat,“ hovorí štylistka.

Jozef Oklamčák začal sobotňajší večer na Medickom plese, potom bežal za „svojimi“ východniarmi. Pochádza totiž zo Sobraniec a ešte sa stihol vrátiť medzi lekárov. Jeho outfit pútal pozornosť všade a zaujal aj štylistku Andreu Ziegler. „Podľa správnosti by mali mať páni na plese čierny smoking s čiernym motýlikom a čiernymi lakovanými topánkami. Oceňujem, že technicky dodržal princípy etikety. Má lakované topánky, košeľu so zdobenými gombíkmi, motýlika. Akurát nemá smoking, ale oblek s vestou. Červenú farbu si asi adoptoval a je pre neho typická. V jeho prípade sa asi dá prižmúriť oko,“ hovorí s úsmevom.

U poslankyne sme zvyknutí, že púta pozornosť oblečením. Nepatrí k typom žien, ktoré obľubujú konzervatívne kostýmy. Podľa všetkého, ani jej partner Daniel Bittó nepatrí k zástancom príliš upätej módy, no niekedy je lepšie, keď sa pravidlá týkajúce obliekania dodržiavajú. „Pánovi chýba zapnutá košeľa a motýlik. Takto sa na ples nechodí. Je to formálna spoločenská príležitosť. Od ľudí pohybujúcich sa v politike, teda od jeho partnerky, sa očakáva, že by mali tieto základné princípy ovládať. Mohla mu poradiť,“ myslí si Andrea Ziegler.