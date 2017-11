Mohla byť svokrou Lucii Bílej! Marie Rottrová prezradila, ako kuriózne sa zoznámila so synovou priateľkou

Československá Lady Soul je ozajstná dáma – správaním aj vzhľadom. Vyžaruje z nej noblesa, obdivuhodný pokoj, ale aj energia. Na dohodnutý rozhovor prišla nenalíčená, usmiata a vyzerala skvele.

Máte imidž optimistickej, vždy dobre naladenej dámy a ešte aj vyzeráte výborne. To asi nebude len imidž, vy taká ste. Prezradíte tajomstvo svojej mladosti a šarmu?

Sklamem vás, nemám žiadne. Nerobím pre seba nič mimoriadne, nechodím na kozmetiku, na manikúru a pedikúru len raz za čas… Pravidelne chodím iba ku kaderníčke zafarbiť si vlasy, inak si účes udržiavam sama.

Takže nedáte veľmi zarobiť salónom krásy?

No nie, to veru nie (úsmev). Nikdy som nemala botulotoxín, pretože vidím niektoré slávne ženy, ktoré sú napichané. Pre mňa je to odstrašujúce.

Vy ste sa ako jedna z mála známych žien nebáli priznať, že ste absolvovali návštevu plastického chirurga.

To áno. Pred dvanástimi rokmi som si dala upraviť horné aj spodné viečka. Myslím, že celkom dobre mi to drží a je to veľká pomoc pre tvár.

Na štíhlu líniu sa asi ani nespýtam, však? Veď vy ste stále v pohybe.

Ani nie, teraz som pribrala pár kíl a potrebujem zhodiť. Ale v zime? No to neviem ako… (Úsmev.) Musím však povedať, že raz do týždňa chodím cvičiť, niečo medzi pilatesom a jogou.

Rozhovor nakrátko prerušíme, pretože sa pri nás zastaví syn Marie Rottrovej Vitek, ktorý odnáša veci do auta. Marie má dvoch synov – Martina a Vitka. Prvé manželstvo s Vlastimilom Kučajom sa skončilo po deviatich rokoch rozvodom, ale kvôli synom zostali v priateľskom vzťahu.

Aké je mať za manažéra vlastného syna?

Je to skvelé, milujem naše spoločné cesty autom na koncerty, keď máme čas na rozhovory o veciach, o ktorých sa bežne nestíhame rozprávať.

Vitek je otcom dvoch chlapcov a malej dcérky, aj Martin, ktorý žije v Kanade, vás obdaril dvomi vnukmi. Ako si užívate vnúčatá? Idú vo vašich šľapajach?

Áno, idú. Už sú veľkí, majú dvadsaťjeden a devätnásť rokov, ale mám aj ročnú vnučku. Keďže u nás v rodine žiadne dievčatá doteraz neboli, malú Viktoriu si neskutočne užívam.

Vitek v minulosti tvoril pár s Luciou Bílou. Viete si predstaviť, že by ste dnes boli jej svokra?

Asi by sa to dalo, ale to je vec môjho syna. Žili spolu rok.

Ako ste sa dozvedeli, že s ňou chodí?

Vtedy som žila v Nemecku. Jedného dňa som telefonovala do pražského bytu, kde mi namiesto syna dvihla Lucie. Neskôr ma prišli navštíviť do Stuttgartu a mne to prišlo úplne normálne, pretože obaja boli muzikanti. Lucie vtedy nebola žiadna slávna hviezda, jej hviezda len stúpala.

Požiadala vás niekedy aj o radu?

Nie, my sme sa spolu nikdy nerozprávali na profesionálnej urovni. V tom čase bola začínajúca speváčka.

Povedzte nám niečo o svojom druhom synovi Martinovi, ktorý žije v Toronte. Stretávate sa často?

Toto leto sme boli spolu v Mexiku, strávili sme prekrásnu dovolenku. Keď k nim priletím cez rok, vnuci chodia do školy a škôlky, vidíme sa večer, trochu ráno. Veľmi si ich neužijem.

Nahrali ste cédečko českých rozprávok, počúvali ich niekedy aj kanadské vnúčatá?

Nie. Bohužiaľ vôbec nevedia po česky, čo ma veľmi mrzí, a tak ma donútili stále sa zlepšovať v angličtine.

Ako vám to ide?

No, mala by som sa viac učiť. Ale celkom mi to ide, som dostatočne motivovaná.

Spomínali ste Stuttgart, tam ste žili so svojím druhým manželom Jiřím Burgesteinom, takisto hudobníkom. Teraz ste vydatá tretíkrát. Čím vás manžel Milan Říha očaril?

Poznáme sa už veľmi dlho a stále sa máme veľmi radi. Pred dvomi rokmi sme sa zasnúbili a stále sme sa nebrali. Tak som si povedala, že už to musíme urobiť, že je to také trápne, keď už mi dal prstienok a... nič. Sobáš neľutujeme! Aj manžel mi stále hovorí, aké je to senzačné, že sme manželia. Je to veľmi príjemné, aj keď sa v podstate medzi nami nič nezmenilo. Vlastne áno, zmenilo– viac sme sa zomkli a máme sa ešte viac radi.

V našej spoločnosti je však zaužívané, že vzťah staršieho muža a mladšej ženy, niekedy až o desiatky rokov, je v poriadku, ale ak je vekový rozdiel, hoci menší, v opačnom garde, ľudia sa naň pozerajú cez prsty. Riešili ste niekedy niečo podobné?

Nie, nikdy. Aspoň mi to nikto nikdy nedal najavo. Samozrejme, ľudia si myslia rôzne veci a nepovedia vám to. Ale moje okolie to berie úplne normálne. Synovia spočiatku neboli celkom nadšení, k Milanovi si dlhšie hľadali cestu. Ale teraz vidia, že sme spolu dlho, klape nám to, skamarátili sa a pekne spolu vychádzajú.

Máte ešte nejaké nenaplnené sny v profesionálnom živote?

Nemám, dosiahla som, čo som mohla. Baví ma spievať, mám pekný život, musím zaklopať. Hudba je pre mňa úžasná vzpruha a je to môj život. Keď som teraz dva roky nespievala, začalo mi vystupovanie hrozne chýbať.

Prečo ste sa tak rozhodli?

Chcela som celkom prestať, ale vydržala som dva roky a potom mi to nedalo…

A čo ste robili tie dva roky?

Nič, bola som doma. Pre mňa, zvyknutú pracovať a cestovať, to bolo hrozné. Tešila som sa, že k nám prídu priatelia alebo pôjdeme niekam s manželom, ale inak nič. Bolo to naozaj strašné!

Taký príjemný jednoduchý život bez povinností…

Ale až veľmi…

Tak ste mali kopu času na domáce práce…

Samozrejme, robím bežné domáce práce, ale na väčšie upratovanie mám paniu, ktorá mi raz do týždňa pomáha, keďže mám veľký dom. Veľmi rada však nakupujem potraviny, mäso, zeleninu. Každú sobotu chodíme s manželom na farmárske trhy, kde si kupujeme čerstvo upečený chlieb a mliečne výrobky. Majú aj výborné orechy. Kupujem všetko, čo tam je. Vždy si dáme koláčik a kávu, jednoducho máme rituál, užívame si atmosféru…

A čo nákupy oblečenia? Baví vás to?

Áno. Jediné, čo nemám rada, je skúšanie v kabínkach. Snažím sa byť vždy rýchlo hotová, aby som nezdržiavala manžela, ale, bohužiaľ, jeho to baví väčšmi než mňa. Ja si vyberiem jedny šaty a on mi nosí do kabínky ďalšie a ďalšie: Ešte toto si vyskúšaj a toto... Ideálny manžel! No ideálny… Ale kto to má potom skúšať?

Máte nejakú dvornú módnu návrhárku?

Teraz nie, veľa vecí si kupujem a navrhujem sama. Mám paniu, ktorá ich ušije podľa mojich návrhov. Keď mi niečo napadne, hneď si to namaľujem, mám špeciálny skicár. Postupne sa k rôznym návrhom vraciam alebo si vymyslím niečo nové. Ale nikdy to nie je nič extravagantné. Mám rada klasiku.

Vy ste stále boli aj ste vzorom elegancie a ženskosti pre mnohé generácie. Nechystáte sa predstaviť v budúcnosti aj módnu kolekciu?

To nie.

Čo vás ešte baví?

Mňa baví všetko. Aj umývanie riadu. V rozhovore sme už spomenuli, že vás hudba neskutočne napĺňa, vaše koncerty sú stále vypredané. Aj teraz v novembri vás opäť privítame na Slovensku. So svojimi fanúšikmi sa tentoraz stretnem v Ružomberku, Nových Zámkoch, Trenčíne a v Nitre.

Ktoré skladby si ľudia viac želajú? Staršie či nové hity?

Jednoznačne staré hity. Ale takto reagujem aj ja, keď idem na koncert nejakého zahraničného speváka, takisto sa teším na tie najznámejšie pesničky.

Ako poslednú skladbu vždy spievate Lásko, voníš deštěm. Prečo práve túto?

Lebo ju mám veľmi rada. Ku koncu spievam svižnejšie, rezkejšie pesničky a táto je krásna, pomalá, ľudí príjemne naladí. Myslím, že je to dobrá voľba na záver.

