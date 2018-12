Exfarmár Ibi Maiga šokuje: Moja žena a dcéra vidia DUCHOV! Cíti ich aj on

Tento týždeň je Lucie a mnohí Slováci robia rôzne magické rituály, aj keď možno na duchov priamo neveria. Ibrahim Maiga však nemá rád takéto pohrávanie s mágiou, lebo sú to podľa neho vážne veci. Vie, o čom hovorí, lebo s duchmi vraj v jeho africkej rodine majú veľa skúseností. A on sa s nimi stretol aj na Slovensku.

Predtucha

Najznámejší „slovenský“ černoch sa po dlhšej odmlke vrátil na Slovensko, aby súťažil v reality šou Farma. V našom rozhovore si však zaspomínal aj na roky, keď si tu len začal budovať kariéru, spieval, hral vo filme a národ ho miloval. Aj on má k našej krajine blízky vzťah, no prezradil, že v jednom období sa tu necítil veľmi dobre. Všetko sa to začalo v prenajatom dome blízko Bratislavy. Na tie chvíle vraj nikdy nezabudne! V tom čase ešte nebol ženatý a mal priateľku na Slovensku. Túžil žiť vo veľkom dome, tak si ho prenajal a tešil sa z neho. Ale nie dlho.

Tvrdé praktiky v rodine! Nežná moderátorka Aneta Paríšková sa nezdá

To, čo sa tam začalo diať, ho donútilo zutekať. „Dom bol veľký a dlho prázdny a či mi budete, alebo nebudete veriť, naozaj tam bol duch. Myslím to smrteľne vážne. Nasťahoval som sa s priateľkou na vrchné poschodie a pod nami, na prízemí, bývali jej rodičia. Tiež túžili žiť v dome, no po istom čase sa z ničoho nič odsťahovali, vraj si našli niečo oveľa lepšie.

Síce ma to prekvapilo, ale nevypytoval som sa. Potom som sa rozišiel s priateľkou a presťahoval sa na spodné podlažie, kde kedysi bývali oni. Raz večer som zaparkoval a zhasol svetlá na aute, no keď som vchádzal do domu, cítil som sa veľmi zvláštne, taký nesvoj. Vravel som si, že niečo sa určite stane,“ začal Ibi spomínať, čo prežil.

Vieme MENÁ porotcov v Hlase. Ženy budú šalieť! Najsexi český spevák, milovaný Slovák a...

Smrdia ako lieky

Aj sa stalo. „Keď som sa najedol, umyl sa a ľahol si do postele, tak sa to začalo. Nevypnem hneď svetlo, čítam si alebo spievam, a tak som uvidel, ako popri mne zrazu prechádzal tieň a zacítil som silný zápach liekov. Naozaj, myslím to smrteľne vážne. Normálne som cítil, že tam zrazu nie som sám. Najprv som si myslel, že niekto je v dome. Postavil som sa, no nikoho som nenašiel. Dal som si nahlas televízor a zapol všetky svetlá, aj tak som však už nezaspal a na ďalší deň som si hľadal nové bývanie.“

Svoj zážitok vyrozprával aj rodičom bývalej priateľky, ktorí v izbe žili predtým. Ich odpoveď ho šokovala. „Povedali mi, že oni práve preto odišli. Vraj tam umrel pán, ktorý sa so svojím domom nerozlúčil!“

Meghan prevetrala outfit za 4 800 eur. Keď vystúpila z auta, stalo sa niečo nečakané

Dom duchov

Ibi nám síce hrdinsky tvrdil, že duchov sa nemusíme báť a že skôr oni sa boja nás, priznal však, že nemôže chodiť na cintoríny. „Cítim sa tam veľmi zle. Nie všetci mŕtvi odídu a ja ich tam cítim. Vždy to tak bolo, no po zážitku v mojom dome už na hroby nikdy nejdem sám. Duchovia ti prečítajú myšlienky, preto sa im v duchu prihováram, buďte si tu, koľko chcete. Vtedy odídu preč a nič nám nespravia.“ Ibi sa nepovažuje za človeka obdareného videním nadprirodzených vecí. Jeho žena však túto schopnosť má.

„Ja som iba citlivý a občas niečo cítim, ale moja žena Inna, s ktorou mám dve deti, ona ich vidí. Fakt! Koľkokrát mi povedala, keď sme sedeli doma, že v izbe nie sme iba my dvaja. Už to poznám, keď sa tak zvláštne pousmeje, je to tu! Opýtam sa jej, čo sa deje, a ona že niekto sa na nás pozerá, a ja sa som hotový od strachu. Pokojne mi povie, aby som sa tváril ako nič, že o ničom neviem, ale niekto je pri okne. Najhoršie je, že aj moja dcérka Fatim ich vidí. Zdedila to. Dcéra spí so mnou a vraví mi, tati, tam je malé dievčatko. Keď sa spýtam kde, čuduje sa – ty ho nevidíš, tam stojí?! Mama mi vraví, že jej mám kúpiť strieborný náramok a dať jej ho na ruku, aby prestala mať takéto vidiny. Vraj to pomáha, lebo duchovia takéto veci nemajú radi.“

Iba časť tela

Ibi nám opísal aj to, čo jeho manželka vidí. „Žena mi hovorí, ako vyzerajú. Len neviem, či sa niekto nebude veľmi báť, ak si to prečíta. Nie sú to celé postavy. Niekedy je to len hlava, ruka, ide ucho alebo idú iba dve nohy, alebo jedno oko. Niekedy ti pomôžu riešiť veci a zodpovedajú otázky. Veľa vecí mi povie manželka dopredu a naozaj sa to stane. Napríklad, medzi nami je veľký vekový rozdiel. Mne sa páčila už ako malé dievčatko. A vravel som jej, že som pre ňu starý, nech sa stane ženou môjho brata.

Cestoval som po svete a vyskúšal mnoho vzťahov a keď som sa vrátil, ona už bola staršia. Vtedy som si povedal, že ak ma bude chcieť, tak budem s ňou. A ona mi na to povedala, že už dávno vedela, že budeme spolu a mať dve deti, ale čakala, kým sa vybláznim po svete. Takže je to zaujímavé a niekedy sa medzi nebom a zemou dejú veľmi silné veci,“ uzatvára Ibi a odkazuje všetkým, aby s týmito vecami naozaj nežartovali, či už na duchov veria, alebo nie.