Monika Beňová na zápase roka: Držala palce bývalému inštalatérovi!

Ten, kto sleduje zmiešané bojové umenie – MMA, meno Conor McGregor určite pozná, pretože ide o nevídaný zjav medzi svetovými bojovníkmi. V tom, čo robí, je bez pochýb dobrý, no pôvodom Ír má pridanú hodnotu – je dobrým predajným artiklom. Ľudia sú z neho vedľa a na niekoľkominútové váženie pred zápasom neváha kvôli nemu prísť aj dvadsaťtisíc fanúšikov. Conor si je svojich kvalít vedomý a dáva to najavo excentrickým, premotivovaným prejavom. Taký, skrátka, je a ľudia mu to „žerú“ aj s navijakom, hoci sa nájdu aj takí, ktorým to prekáža. Predsa nie každému sedia pokriky, urážky, gestá a miestami až agresivita voči súperovi, ktoré Conor predvádza. Pre neho je to však len divadlo, ktoré k tomu patrí.

Zápas roka

Istú dávku teatrálnosti predviedol aj na tlačových konferenciách, vážení či nedávnom zápase s Floydom Mayweatherom (40). Ich duel sa stal najsledovanejším na svete a hoci McGregora porazil v boxe legendárny Mayweather, potetovaný Ír si domov odniesol približne sto miliónov eur. Na desať kôl boxu a pár monoklov je to kráľovský zárobok. Aj keď to pred ich súbojom vyzeralo, že by sa najradšej navzájom pozabíjali, na Conorovi je obdivuhodné to, že dokáže prijať prehru so vztýčenou hlavou a každý neúspech ho posúva vpred. Pred Mayweatherom sňal klobúk, uznal, že bol lepší, a sympaticky mu podal ruku. Predsa len, eurá boli na účte, urobil šou pre ľudí a mohol ísť v pokoji domov.

Sen malého chlapca

Aj keď McGregor dnes nemá problémy s financiami, jeho začiatky neboli ružové. Pochádza zo skromnejších pomerov, no už ako dvanásťročný začal na sebe makať. Práve vtedy pričuchol prvýkrát k bojovým umeniam, ktoré sa stali jeho celoživotnou vášňou a teraz aj živobytím. Aby mal nejakú školu, vyučil sa za inštalatéra, no je jasné, že tomuto povolaniu sa nikdy nevenoval. MMA ho uchvátilo a vedel, že táto cesta bude pre neho správna. To isté si myslela aj jeho priateľka Dee Devlinová (30), s ktorou tvorí pár deväť rokov. Od mája sa musel „popasovať“ s novou úlohou, ktorú na vlastnej koži ešte nezažil. Narodil sa mu synček – Conor Jack McGregor Jr.

Plná dojmov

Medzi divákmi v Las Vegas nechýbala europoslankyňa Monika Beňová a priznala nám, že palce držala práve Írovi. "Necestovala som tam kvôli boxu, bola som na dovolenke s priateľmi na Západnom pobreží a v Las Vegas som okrem boxu bola aj na Cirque Du Soleil na predstavení Michael Jackson. Bolo to najlepšie vystúpenie, aké som videla," nadchýnala sa Monika. Pochválila však aj box, podľa jej slov bol super, hlavne atmosféra v hale. "Všetko bolo skvele zorganizované. Držala som palce McGregorovi a ten sa prvé štyri kolá aj dobre držal, ale Mayweather proste ukázal, že box je box. To technické K.O. potom dlho všade diskutovali, ale zas ja expert na box nie som," zasmiala sa politička. Tešila sa aj z prítomnosti svetových celebrít. "Super bolo aj to, ako na začiatku zaspievala americkú hymnu Demi Lovato a ako v prestrihoch kývali ľuďom hviezdy v hľadisku. Všetci tam boli veľmi milí a priateľskí. Najkrajšia a najmilšia bola podľa mňa Jennifer Lopez," opísala Monika Beňová svoje zážitky.

