Musela zniesť veľkú bolesť. Gabriela Drobová prezradila, prečo sa rozhodla takto trpieť

Riaditeľka módnej televízie je zvyknutá pózovať pred objektívmi fotoaparátov. Tak ako všetky známe ženy, aj ona presne vie, ako sa má postaviť, kde má mať ruky a aký široký úsmev vyčariť. No tentoraz si ani za svet nechcela odkryť bradu a vyzeralo to naozaj čudne.

„Bola som na zákroku, ktorý sa volá belkyra. Je to vlastne omladenie, spevnenie kontúr tváre, spevnenie pokožky krku a odstránenie tuku. Odpuchnúť a zahojiť sa to malo po dvoch týždňoch. Lenže mne to robili v pondelok a v piatok som už bola na módnej šou,“ povedala nám Gabika Drobová (44).

Obrovská bolesť

Jednoducho sa jej nechcelo sedieť doma a tak sa s „dokatovanou“ bradou vybrala do spoločnosti. „Keďže to bolo veľmi čerstvé, vyzeralo to hrozne – bradu a krk máte zliatu v jedno, plus nejaké modrinky, tak som sa musela zakrývať,“ smeje sa, ale v zápätí priznáva, že si nepamätá, kedy naposledy zažila takú bolesť. „Nie som precitlivelá, ale toto bolo fakt hrozné. Na druhej strane, zákrok môžete absolvovať na viackrát, ale povedala som si, že to chcem mať za sebou a vydržím. O šesť týždňov by som mala vidieť výsledky,“ teší sa.

Pre podstúpenie bolestivého omladenia sa rozhodla na základe kamarátok. Skvelé odporúčania a najmä zmeny, ktoré videla na nich na vlastné oči, ju presvedčili, a tak sa zverila do rúk dermatologičky.

Neexistuje zlý vek

Gabriela si dopraje dermatologické ošetrenia, ale z pribúdajúceho veku si zase až takú ťažkú hlavu nerobí. „Milujem a vždy som milovala život, v akomkoľvek veku som bola. Nemyslím si, že existuje zlý vek. Existuje len zlé narábanie so svojím životom v danom veku,“ myslí si.

V práci je neustále obklopená peknými dievčatami a tvrdí, že na ich mladosť ani krásu vôbec nežiarli. „Keby to tak bolo, vyberiem si úplne iné povolanie. Vždy som si do pracovného tímu vyberala ľudí, ktorí sú najlepší vo svojej oblasti. Neriešila som, kto je krajší, chudší, má lepší cit pre štýl… V rámci projektu Face of FashionTV sa snažím vybrať tie najkrajšie a najšikovnejšie potenciálne moderátorky pre módnu televíziu,“ hovorí rozhodne.

Nevyhovárať sa

Moderátorky zase Gabrielu rešpektujú a za príležitosť sú jej vďačné. Okrem profesionálnych skúsenosti im radí, aby o seba dbali už v mladosti. „Aj ja som už dávno stavila na kvalitné kozmetické produkty, ktoré sú dôležité v rámci prevencie. Myslím si, že je povinnosťou každej z nás starať sa o seba. Výhovorky typu: starám sa o domácnosť, mám deti, veľa pracujem a tak ďalej na mňa neplatia. Keďže som žena, ktorá ma kopu povinností, viem, o čom hovorím. A teda viem, že keď sa cítim atraktívne, usmievam sa, som produktívnejšia a robím deň krajším nielen sebe, ale aj všetkým okolo,“ hovorí so širokým úsmevom.

5 vecí, pre ktoré je šťastná, že už má po štyridsiatke

Keď mám v piatok večer chuť zostať doma na gauči a pozerať telku, tak to jednoducho urobím a nebudem mať výčitky, že som zmeškala nejakú párty.

Som šťastná a spokojná s tým, čo mám. Ak ma život prekvapí niečím výnimočným, som za to vďačná.

​Viem, že len keď budem mať rada samu seba, budem vedieť rozdávať lásku aj ostatným.

Nie je dôležité mať vždy pravdu.

Viem, ze je dôležité rozprávať sa s ľuďmi, nie o nich.

Preč s podbradkom

Gabika podstúpila neinvazívne odstránenie podbradku, jeho lifting a redukciu kože.