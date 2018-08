Muž, ktorého milovali celé rodiny, šokuje svojou aroganciou: Som „prasák“, no a čo?!

Členovia americkej Akadémie filmových umení, ktorá udeľuje Oscary, sa donedávna tešili veľkej vážnosti. Veď do roku 2017 z nej vylúčili jediného člena. Herca Carmina Cardiho, ktorý svojvoľne distribuoval videá s filmami navrhnutými na zlatú sošku. Po posledných škandáloch však jeho video pirátstvo pôsobí celkom nevinne. Ukázalo sa totiž, že o prestížnej cene rozhodovali aj usvedčení zvrhlíci.

Čistky u Oscarov

Keď vlani z akadémie vyhodili producenta Harveyho Weinsteina, bola to veľká hanba. Sťažnosti desiatok žien vrátane slávnych herečiek, ktorého ho usvedčili zo sexuálnych útokov, sa však naozaj nedali ignorovať. A očista pokračuje. Začiatkom mája sa museli pratať ďalší dvaja členovia – komik Bill Cosby a oscarový režisér Roman Polanski (84). Dôvod je rovnako potupný ako u Weinsteina, sexuálne delikty. Slávny Poliak je v tom aspoň nevinne.

Chlipník áno, násilník nie

Roman Polanski síce už štyridsať rokov nesmie do Ameriky strčiť nos pre sex s neplnoletou, pravda je však taká, že k žiadnym násilnostiam nešlo. Jeho milenka so sexom súhlasila. Akurát mu neprezradila, že je ešte pod zákonom. Nuž ako sa však vraví, neznalosť zákona neospravedlňuje. Režiséra odsúdili na 90 dní. Reálne strávil v base polovicu, než sa mu podarilo utiecť do Európy. Bál sa totiž, že prípad sa znovu otvorí a dostane viac rokov. A hoci v roku 2003 dostal dokonca Oscara, v USA sa dodnes považuje za zbeha. Za mreže sa dokonca dostal aj na starom kontinente. Keď v roku 2009 dokončoval snímku Muž v tieni, zatkli ho vo Švajčiarsku, takže záverečný strih dirigoval priamo z basy a premiéru absolvoval v domácom väzení. Do Ameriky ho však Švajčiari napokon nevydali a režisér si dnes spokojne žije vo Francúzsku.

Ty hlupák!

Kým Polanského príbeh sa dá pochopiť, druhý hriešnik vyznieva oveľa nesympatickejšie. Minulý týždeň totiž porota rozhodla, že bývalá televízna hviezda skutočne v roku 2004 znásilnila Andreu Constandovú. Cosby si rozsudok o desaťročnom bezpodmienečnom treste vypočul so vztýčenou hlavou. Nervy neudržal na uzde v jedinom prípade, keď prokurátor žiadal, aby išiel do väzenia okamžite, lebo hrozí, že sa pokúsi o útek na svojom lietadle. „Nemám žiadne lietadlo, ty hlupák,“ vykríkol rozhorčene. Sudca napokon rozhodol, že stačí, ak zaplatí kauciu milión dolárov.

Som „prasák“, no a čo?!

Komik, ktorý vôbec nepôsobí pokorne, sa pravdepodobne odvolá. Trvá na tom, že obvinenia sú vykonštruované a majú rasistický podtón. Keďže počas procesu sa neustále vynárali nové obete, v jednej chvíli sa ich dokonca pokúsil zastrašiť tak, že sám podal žalobu. Vraj za poškodenie svojej povesti.

Ženy sa však zastrašiť nedali. Nazbieralo sa ich okolo päťdesiat, aj keď niektoré delikty sú už premlčané. A sú to vážne obvinenia. Napríklad Beverly Johnsonová (62), prvá modelka tmavej pleti, ktorá sa objavila na obálke Vogue, opísala, ako ju Cosby v 80. rokoch pozval do svojho domu, kde jej ponúkol kávu s drogou a potom ju znásilnil. Modelka Janice Dickinsonová sa pri svojej výpovedi dokonca zrútila. A čo Cosby? Svoj sexuálny apetít nepopiera, dokonca ani to, že naozaj dával milenkám omamné látky. Trvá však na tom, že k nemu chodili dobrovoľne a za sex im poctivo zaplatil.