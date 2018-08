Muzikálová hviezda Monika Absolonová odtajnila dátum druhého pôrodu. TOTO je naozaj rarita!

Hviezda českých muzikálov Monika Absolonová (41) je už pár rokov šťastná s hokejistom Tomášom Hornom, ktorému porodila v roku 2015 syna Tadeáša. Príchod chlapčeka na svet bol veľmi komplikovaný, lekári museli nakoniec zvoliť cisársky rez.

Všetko však prebolelo a teší sa z ďalšieho tehotenstva. Oznámila ho na sociálnej sieti, dokonca aj s ospravedlnením: „Krásny deň, vážení a milí, rada by som sa s Vami podelila o zásadnú novinu v živote našej rodiny, ktorá sa bude chvíľu týkať aj mojej profesie. Čakám bábätko. Veľmi sa tešíme celá rodina, vrátane Tady, ktorý si to nevie úplne predstaviť, ale všetkým rozpráva, že bábätko má 3 metre.“ Speváčka oznámila aj to, že všetky zdravotné testy dopadli výborne, a modlia sa, aby to tak bolo aj naďalej.

Dodala ešte: „Týmto sa ospravedlňujem všetkým, že som v posledných mesiacoch skoro nikam nechodila, „prudila“, že mi všetko smrdí atď., ale nešlo to… a priznám sa, že úplne dobre mi stále nie je… Čo nás všetkých pobavilo je, že termín pôrodu vyzerá na 20.11. Že by sme mali trojo narodenín v rodine? Uvidíme. Držte mi päste.“

Prvorodený Monikin syn Tadeáš sa totiž narodil 20.11., na narodeniny svojho otca, Tomáša Hornu! Ak sa aj ich druhé dieťa naozaj narodí v tom istom dátume, bude to naozaj rarita.