Na TIETO ponižujúce básničky už zabudla! V spálni Hany Gregorovej opäť skončil jej milenec Koptík

Po tom, čo stváral ohrdnutý milenec Hany Gregorovej (65) Ondřej Koptík (34), keď ho nechala, zrejme nikto neveril, že by mu jedného dňa bola schopná odpustiť. Ale ten deň prišiel a Ondřej je zase v byte vdovy po Radkovi Brzobohatom varený - pečený.

O tom, že sú opäť spolu sa šepkalo už dávnejšie, no nikto tomu nechce uveriť.. Na premiére divadelnej hry Hany Gregorovej v meste Mladá Boleslav však prítomným padla sánka. S kyticou kvetou a so spokojným výrazom na tvári sa tam objavil aj Ondřej Koptík. Svoju zbožňovanú Hanu odprevadil aj do jej pražského príbytku. No neostal pred dverami, herečka si mladíka opäť priviedla domov.

„Nebol pozvaný, ale tušila som, že sa objaví. Videli ste tie kvety. Je mi to.... skrátka si myslím, že odpúšťať je ľudské. A keď nejde o život, ako hovoril Radek, ide o.... veď vieme o čo. V podstate to bolo milé,“ povedala Hana Gregorová.

„Nevideli sme sa od septembra. Občas sme si zavolali a ja som hovorila, ​že jedinou podmienkou je liečba. A trvám na tom. Vtedy to pokazil, ale nebola to jeho chyba,” priznala pre český Topstar. Nechutnosti, ktoré Ondřej vystrájal po ich rozchode a ako ju verejne ponižoval, už hodila za hlavu a návrat k milencovi vysvetľuje takto: „Neviem, žeby láska? Neviem, ale je to určite príjemné."

Bude nekompromisná

„Viem, že to má pod kontrolou, pretože chodí pravidelne každý mesiac na kontroly, k doktorke, ktorá je moja kamarátka," hovorí na margo Ondřejovej závislosti. „Je to fajn a ja si myslím, že vzťah je páve o tolerancii a ja som bola tolerantná, ale potom, po určitej hranici, už nie som. A on to veľmi dobre vie, že keby sa čokoľvek stalo, tak som nekompromisná. Keď som vydržala, ja neviem, päť mesiacov neozvať sa na nič, na prosebné smsky, na telefonáty, na nič, tak vydržím veľa," presviedča herečka.

Na toto už zabudla

