NA TOTO oblečenie nahovára Renáta Názlerová ženy pri tele. Uvidíme, ktorá naberie odvahu

Okolo ľudí, ktorí majú nadváhu, väčšinou chodíme po špičkách, aby sme ich neurazili nevhodným komentárom. Renáta Názlerová sa však s nimi nemaznala a svoju novú knihu, určenú nielen pre korpulentné dámy, ale najmä pre ne, nazvala priamo Tučibomba, no a čo?

Odstrihnutá od predsudkov

Advokátka zo Súdnej siene, moderátorka relácie Super mama, mediátorka a spisovateľka v jednej osobe priznala, že kniha je z veľkej časti autentická, ale príbeh ako taký je vymyslený. „Ale priniesla som aj vlastný pohľad na život, pretože aj ja som tučibomba,“ hovorí bez ostychu. Na knihu, kde otvorene píše o komplexoch, hľadaní lásky a mileneckých aférach, vraj odvahu naberať nepotrebovala. „Keď máte v sebe veci vyrovnané, už to nie je o odvahe písať o sebe. Keď som mala tridsať, vtedy som sa prvýkrát sama v sebe trošku upratala. V štyridsiatke to už bola úplná pohoda a teraz v päťdesiatke som celkom odstrihnutá od predsudkov,“ priznáva Renáta.

Chudé klamú, tučné nesklamú

„Bola by som neúprimná, keby som nepriznala, že aj ja som si prešla ťažkým obdobím plným komplexov a presvedčenia, že sa nikdy nikomu nebudem páčiť, nikto si ma nevezme za ženu, nikdy nebudem mať deti, pretože nie som taká, ako sa očakáva,“ hovorí úprimne autorka. V knihe sa snaží dodať sebavedomie všetkým ženám, ktoré nie sú so sebou spokojné. „Krása je v oku toho, čo sa pozerá,“ tvrdí a dodáva: „Chcem rozprávať o tom, že na lásku máme nárok všetky bez rozdielu veku a hmotnosti. A budem šťastná, ak moje čitateľky pochopia, že krása je predovšetkým o dobrote srdca, láskavosti, pôvabe a sebaúcte. Byť ženou pri tele je veľmi oslobodzujúce. Keď má žena nadváhu päť kíl, kúpi si sťahovacie gaťky a zakryje to. Ale keď má nadváhu päťdesiat kíl, nepomôže jej už nič. Takže na čo sa má hrať, už môže byť uvoľnená, sama za seba. Preto si myslím, že v každej vizáži je nejaká výhoda. Štíhla žena, keď si dá pushupku, potom sa napasuje do riflí, ktoré dvíhajú zadok, dá si všetky zoštíhľujúce veci a chlap si pomyslí, tak to je bohyňa. Potom sa vyzlečie, z pŕs trojok sú nulky a z pevného zadku je nič. Ale silná žena môže len pozitívne prekvapiť,“ smeje sa Renáta Názlerová.

Odkaz pre nespokojné

Humor je pre ňu jeden z najdôležitejších v živote. Vďaka nemu sa aj ťažké chvíle zvládajú o čosi lepšie a je skvelý pomocník aj pri získavaní sympatií opačného pohlavia. A pre nespokojné ženy má ešte jeden dôležitý odkaz: „Šťastie je stav mysle a je jedno, či nakupujete v moletke alebo v obchode pre twigy. Myslieť si, že chlapa zbalím na to, ako vyzerám, je naivné, vydrží to krátko. Keď chcem vytvoriť vzťah, chce to niečo viac. A to niečo viac je naša duša. My ženy máme empatiu, schopnosť rozdávať nehu, pochopenie, pohladenie. Máme toľko skvelých nástrojov, ktoré nám boli dané a sú pre nás ženy prirodzené, ale nepoužívame ich. Stále sa sústredíme len na to, čo je hmotné. Apelovala by som na ženy, ktoré si myslia, že im niečo chýba, aby si to išli zobrať a ponúkli to najlepšie, čo v sebe majú, lebo každý človek má v sebe niečo dobré,“ myslí si autorka.