Najprv Sagan, teraz Cibulková. Prišlo to už aj na tenisovú kráľovnú

Prostredníctvom sociálnej siete oznámila Dominika veľkú novinku. Ako sa vyjadrila, smerovala k nej dlho a teraz sa stáva skutočnosťou. Všetci, ktorí sa snažia dotlačiť ju pohľadom do tehotenstva, budú možno rozčarovaní. Napísala totiž: "Ak očakávate, že vyhlásim, že končím s kariérou alebo som tehotná, tak ešte nie."

A teraz novinka

A o čo teda ide, odhalila v ďalších vetách. Aj na našu tenisovú kráľovnú prišla potreba vyspovedať sa. "A teraz tá novinka: s talentovanou spisovateľkou Andreou Coddington ktorá ma pozná dlho roky, pracujem na svojej knihe," oznámila. Dominika sľubuje, že to nebude žiadna odborná nuda: "Nebude to žiadna tenisová biblia, ale bude taká ako ja. S mojou láskou k tenisu, mojimi úspechmi, pádmi, ťažkými rozhodnutiami, kritikou, krásnymi víťazstvami, vášňou pre módu, rodinu, lásku. Bude to môj život."

Aj o tomto teda bude Dominikina spoveď. Dámy, máme sa na čo tešiť.

Kedy to bude?

A kedy si ju budú môcť fanúšikovia aj ohmatať? "Ešte nevieme, kedy ju presne vypustíme do sveta, lebo písanie si užívame a nikam sa neponáhľame, na všetko je správny čas. Jedno je však isté - bude krásna, voňavá, s mnohými fotkami a najúprimnejšia ako sa dá," odkázala všetkým, ktorí o knihu stoja. Tešíme sa.

Podobnú chuťovku nedávno pripravil pre fanúšikov aj Peter Sagan, keď vydal autobiografickú knihu Môj svet.