Naoko dokonalý Janko Koleník ŠOKUJE: V TOMTO som lajdák!

V mladosti vraj patril Janko Koleník (38) skôr k typom „skade ruka, skade noha“ a vyrysovaná svalnatá postava bola pre neho neznámym pojmom. Síce sa aktívne venoval spoločenským a latinskoamerickým tancom, no posilňovňu obchádzal širokým oblúkom. Dnes je však všetko inak.

Činky kamarátky

„Čo sa týka fyzickej aktivity, nemám tvrdý režim. Spolieham sa ešte na vek či genetiku. Keď zájdem do posilňovne, vnímam to ako čas, keď sa slobodne rozhodnem, že idem pre seba niečo urobiť. Po celom dni, keď je zamestnaná len hlava, dobre mi padne, keď sa zničím aj fyzicky,“ prezradil nám Janko, ktorý však prízvukuje, že posilňovňa nie je pre neho len bezduché dvíhanie činiek, ale aj činnosť, pri ktorej si ponaťahuje svalstvo a celkovo sa jeho organizmus prekrví.

Kuchyňu nepotrebuje

K zdravému životnému štýlu patrí bezpochyby aj strava. Dodržiava Janko zdravý jedálny lístok? „Samozrejme, že mám prehrešky, ale celkovo sa stravujem ľahko. To znamená, že mám na tanieri často ryby a šaláty. Na dovolenke v Grécku som ocenil olivy, olivový olej a syr feta, ktorý tam chutil úplne inak ako u nás. Na druhej strane som si vôbec nepochutil na ich sladkostiach,“ spomína na leto rodený Banskobystričan. Mimochodom, keď navštívi rodné mesto, dosýta si vychutnáva domácu kuchyňu, ako prívarky, segedínsky guláš či bryndzové halušky. V jeho bratislavskej domácnosti by však kuchyňa pre neho nemusela vôbec existovať. Takmer vôbec ju nevyužíva. „Som vyslovene reštauračný typ a doma ma variť nebaví,“ bonzuje na seba muž, ktorého postavu neobdivujú len ženy, ale aj muži.

Tak toto nie...

Z fyzického hľadiska sa Janko o seba stará, no venuje pozornosť aj svojej pleti? V dnešnej dobe nie je ničím nezvyčajným, ak si termín u kozmetičky rezervujú aj muži. Patrí medzi nich? „Zatiaľ toto nie je môj prípad. Je pravda, že my herci sme s mejkapom na tvári aj šesť až osem hodín denne. Vždy si to len zotriem vhlčenou servítkou a to je všetko, čo pre seba robím.“ Nepoužíva dokonca ani pleťové krémy. „Nemám rád, keď si musím niečo nanášať na tvár. V tomto smere som nezodpovedný. Možno by som s tým už mal začať, lebo k tejto profesii to akosi patrí, ale zatiaľ sa tomu úspešne vyhýbam,“ smeje sa.