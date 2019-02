Naprataný dekolt českej herečky: Takmer jej praskli gombíky a skoro ich ukázala...

Jitka vždy patrila k herečkám, o ktorých sníva nejeden muž, ktorému sa páčia takzvané ženy krv a mlieko. Tmavovláska je charakteristická postavou Venuše a tá sa znásobila po tom, keď v júli minulého roka priviedla na svet svoje druhé dieťa- syna Theodora Christiana. Pre Jitku a jej manžela, tanečníka Petra Čadeka to bolo doslova vymodlené dieťa. Jitka totižto pred viac ako dvomi rokmi prišla o bábätko. O to viac sa dvojica tešila, že im to tentokrát vyšlo. A rovnako je na tom aj ich dcérka Elena Emília (6).

Štedré proporcie

Keďže Jitka svojho malého Theodora stále dojčí, je jasné, že proporcie v oblasti hrudníka sú štedré- a v jej prípade obzvlášť. Jitka to potvrdila aj na tlačovej konferencii, kde dorazila v šatách, ktoré mala okolo pŕs poriadne vypasované. Súdiac podľa jej proporcií sa má malý Theodor ako v nebi a o materské mliečko nemá núdzu... Stačí sa pozrieť a je to jasné!