Naši herci sa vedia odviazať! Víno tieklo potokom a jubilantka ostala zaskočená

V Divadle Aréna sa v nedeľu večer konala premiéra hry Yasminy Rezy s názvom Bella Figura. Diváci sa tak znovu môžu stretnúť s jej pohľadom na medziľudské vzťahy. V inscenácii sa predstavili Marián Mitaš, Zuzana Porubjaková, Lenka Barilíková, Ján Jackuliak a Zuzana Kocúriková v réžii Michala Spišáka.

Ako to už býva zvykom, po premiére sa konal raut, kde si herci pripili. Oslavovať mali o dôvod viac, pretože Zuzana Kocúriková zajtra oslávi okrúhle sedemdesiate narodeniny. Riaditeľ divadla Juraj Kukura jej adresoval dojímavé ďakovné slová, krásnu kyticu a šampanské. Herečka sa celý večer usmievala a bavila sa spolu s ďalšími hosťami, ktorí ich prišli podporiť.

Nasmejete sa

V novej konverzačnej komédii sme svedkami situácie, keď sa zdá, že všetko je ako má byť, ale iba na prvý pohľad. V nóbl reštaurácii sa stretávajú piati ľudia. Zdá sa, že všetko je tak, ako má byť. Aspoň na prvý pohľad to tak vyzerá. Všetko sa poriadne zamotá, keď Boris, ktorý vezie v aute svoju nevyrovnanú milenku Andreu, pri cúvaní na parkovisku zrazí staršiu dámu Yvonne. Nič sa jej nestane a tak oboch pozve na svoju narodeninovú oslavu.

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby to nebola svokra konzervatívnej Francoise - najlepšej priateľky Borisovej manželky. Keď túto nepríjemnú situáciu začne zachraňovať Eric, chorobne naviazaný na mierne pomätenú matku so zvláštnym zmyslom pre humor, stretnutie piatich ľudí pri pohári šampanského a morských ježkoch sa náhle zvrtne na absurdne vyšinutý večer, plný groteskných momentov.