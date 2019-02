Našťastie mu stihla zavolať: Na starý podraz od Popelky zabudol režisér až na smrteľnej posteli

Každý herec bol šťastný, keď s ním nakrúcal. Na filmovačkách panovala vždy dobrá nálada, práca bola aj veľmi zaujímavá, pretože filmovými trikmi predbehol dobu. No hlavne, každý Vorlíčkov film či seriál bol divácky trhák a z hercov robil hviezdy prvej veľkosti. Ich sláva navyše nikdy nepominula, lebo všetky diela sa stále reprízujú. A tak Libuše Šafránková navždy zostane Popoluškou, hoci už má šesťdesiatpäť rokov. Lenže práve to jej podľa režiséra prekážalo.

Ukrivdil jej

Ich napäté vzťahy vyzradil Vorlíček v životopisnej knihe. Prekážalo mu, že Libuše Šafránková roky odmietala akékoľvek rozhovory a stretnutia k slávnej rozprávke, ktoré sa konali požehnane po celej Európe. Hlavná hviezda, Popelka, však na nich chýbala. „Azda jej prekážalo, že ju spájajú s jednou jedinou úlohou,“ rypol si do nej, hoci to nebola pravda. Herečka nakrútila veľa ďalších výrazných rolí vrátane Svěrákovho Kolju ovenčeného Oscarom. Zďaleka nielen pre Popelku je teda dodnes jednou z najobľúbenejších českých umelkýň.

Podraz od Popelky

Isté však je, že rozhovory v podstate neposkytuje. Vorlíček by to možno prehryzol, veď mal okolo seba dostatok hviezd, ktoré rozhovory poskytovali. Prekážalo mu však, že Popelka nedodržala svoje slovo. Raz mu totiž sľúbila, že spraví výnimku a dá spolu s ním interview pre nemecké noviny. Tesne pred schôdzkou mu však zazvonil telefón. Šafránková len stroho oznámila, že jej do toho niečo prišlo a zavesila. „Obratom som jej zavolal a povedal, že je to podraz a že toto sa nerobí. Veľmi som sa na ňu hneval,“ priznal sa v knihe, že odvtedy sa už viac-menej nebavili.

Tajil rakovinu

Našťastie, napokon stihli napäté vzťahy urovnať. A nemuselo sa to stihnúť, pretože Vorlíček tajil, že umiera na rakovinu. Pritom prvé správy, že je chorý, sa objavili už pred rokom. Českí novinári ho totiž vypátrali v ostravskej nemocnici: „Potreboval som len menší zákrok, nebudem vám špecifikovať, o čo presne išlo,“ zahmlieval skutočný dôvod, že do Ostravy z Prahy dochádza kvôli onkologickej liečbe rakoviny. To, že zápasil s rakovinou pľúc, vyšlo v podstate najavo až po jeho smrti.

Predtucha

Aj Libuše Šafránková sa to dozvedela na poslednú chvíľu od priateľov: „Hovorili mi, že je chorý a že je to azda už v poslednej fáze, tak som mu hneď zavolala. Výborne sme sa porozprávali o všetkom možnom, o chorobe nepadlo ani slovo. Nezveril sa mi, ani sa na nič nesťažoval. Ale je pravda, že bolo veľmi cítiť, že už na tom nie je dobre,“ povedala Šafránková po Vorlíčkovej smrti novinárom z denníka Blesk. Evidentne bola smrťou zaskočená, lebo bola nezvykle otvorená. Priznala, že v deň smrti ho mala pred očami, dokonca si pomyslela, že by mu mala zase zavolať. A potom jej syn oznámil, že pán Vorlíček je mŕtvy.