Návrat Petry Vajdovej z protialkoholickej liečby nebude jednoduchý. Varovné slová psychiatra

Diváci, ktorí chodili do SND na predstavenia aj kvôli skvelým výkonom Petry Vajdovej (33), si musia počkať. Je na dlhodobej péenke. Extrémne citlivá herečka, ktorá je zvyknutá ísť na dvesto percent, či už v práci, športe, alebo v láske, sa rozhodla liečiť zo závislosti od alkoholu.

Podľa denníka Plus JEDEN DEŇ by mala byť dokonca v zahraničí. Petrine problémy s alkoholom praskli v čase, keď ju policajti chytili minulý rok s vyše dvomi promile za volantom po tréningu v Let‘s Dance. Je už jasné, že to nebolo jednorazové zlyhanie. Je však dobré, že to teraz vzala radikálne. Svoju prácu totiž miluje a určite sa bude chcieť vrátiť.

Je to ťažké

Petra si vždy uvedomovala, že aj svoje postavy prežíva priveľmi a riešila to aj športovaním: „Zadovážila som si ľudí, ktorí ma svojím spôsobom do pohybu nútia, kontrolujú a nenechajú ma, aby som sa len umelecky vyžívala a riešila v hlave len svoje ,haluze‘,“ povedala nám pred časom, keď sme ju fotili pri nevšednom športe pole dance. Priznala, že aj rodičia nad ňou stále držia ochrannú ruku: „Každý deň mi volajú, či makám aj fyzicky. Sme tenisová rodina, nemôžem im robiť hanbu…“ Žiaľ, nestačilo to a museli nastúpiť odborníci na závislosti. Dôležité je, čo bude po návrate z liečebne, ako ju privítajú v divadle, ako sa popasuje s okolím a novými pravidlami, ktoré bude musieť dodržiavať do konca života. Podľa odborníka na závislosti to práve umelci nemajú jednoduché.

Nezatĺkať

Psychiater MUDr. Jozef Benkovič, ktorý sa počas svojej praxe v liečebni na Prednej Hore stretol s mnohými ľuďmi z umeleckej branže, hovorí, že práve ženy sú senzitívnejšie, ťažšie zvládajú svoje emócie a uchýlia sa potom k tabletkám alebo alkoholu: „Problém umelcov je v tom, že pri abstinencii sa vyžaduje striktná zmena životného štýlu, ktorého sa väčšinou ťažko vzdávajú. Ponocovanie a stretávanie sa na rôznych párty alebo posedeniach po predstaveniach, kde sa nesedí nasucho, je pre nich rizikové.“

Čo čaká človeka po trojmesačnej liečbe? „Doliečovanie, ktoré je celoživotným procesom. Musí sa stretávať s partiou ľudí, ktorí abstinujú, nepoužívajú alkohol na riešenie problémov, vyhýbať sa rizikovým miestam. Sú to tvrdé pravidlá, ktoré musia prijať a stotožniť sa s nimi,“ hovorí lekár. Herečke, ktorá vždy hovorila, že má blízky vzťah s rodičmi aj dvoma bratmi, môžu pomôcť aj rodinné terapie. „Rodina sa naučí, ako pomôcť svojmu blízkemu fungovať a udržať jeho abstinenciu. Aj to, ako ho rešpektovať.“

Prizná chorobu?

Dôležití sú podľa psychiatra aj spolupracovníci. Abstinujúci človek by rozhodne nemal zatĺkať, je lepšie povedať pravdu a požiadať okolie, aby rešpektovalo jeho problém, aj nový život a režim. Môže to však urobiť len vtedy, keď je s ním sám vyrovnaný, keď alkoholizmus prijal ako svoju chorobu. Tak ako cukrovkár prijme diabetes a naučí sa s ním žiť. „Niekedy to trvá, kým človek prijme diagnózu a akceptuje samého seba,“ priznáva lekár. Veľkú úlohu hrá aj šťastie na dobrého terapeuta: „Ak si s ním porozumie a vytvoria dobrý vzťah, môže to dopadnúť dobre, môže to fungovať a umelec sa nemusí vzdať svojej práce.“