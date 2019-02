Nechutný útok na Lagerfelda. Zastali sa ho najkrajšie ženy sveta

Bol to veľký šok, keď sa minulý týždeň svetom rozletela správa, že zomrel Karl Lagerfeld. Jednak málokto vedel, že je chorý, dokonca zápasí s jednou z najagresívnejších rakovín, nádorom pankreasu. No hlavne, Lagerfeld so snehobielymi vlasmi, často poprášenými striebristým púdrom, v rukavičkách a s vejárom pôsobil ako človek z inej planéty, ktorému neplynie čas ako iným smrteľným. Čosi ako Andy Warhol, s ktorým mal veľa spoločného. Okrem kozmického výzoru napríklad to, že ani jeden nedokázal normálne milovať.

Nenápadné varovania

Naozaj, návrhár pôsobil stále rovnako, vek sa ho netýkal. Na chorobu neupozorňovala ani chudá postava. Zoštíhlel už dávno, keď schudol na 42 kíl a svet modelingu zaplavili jeho diétne vrecká a muži začali nosiť maličké obtiahnuté saká. Vrásky a starosti zase dôsledne ukrýval za okuliarmi. Prvý šok preto bol, keď ho začiatkom jesene nafotili strapatého v Saint Tropez. S pokazeným chrupom. Vtedy sa však ešte zdalo, že ho len na chvíľu dostihol vek. Učesal sa a imidž bolo späť.

Ďalším varovaním bolo, že sa v januári nezúčastnil na módnej prehliadke Chanel. To dovtedy nikdy neurobil. Vydal však vyhlásenie, že je unavený, a to stačilo. V osemdesiatich piatich rokoch má človek nárok na únavu.

Lenže potom prišiel minulý pondelok a návrhár už nemohol ignorovať bolesti. Hospitalizovali ho, podľa svedkov v značne zúboženom stave, a na druhý deň v noci dodýchal v nemocnici v Paríži.

Bližšia mačka než sestra

Celý svet plače. Ozvalo sa však aj zopár ľudí, ktorých urazil. Zaútočila na neho najmä herečka Jameela Jamil, ktorá ho označila síce za dobrého návrhára, no zlého človeka. Obvinila ho ako rasistu a grobiana, ktorý netoleroval tučných ľudí. Urazil napríklad Adele. Lagerfelda sa však okamžite zúrivo zastala jeho posledná múza Cara Delavingne. A nie je jediná. Väčšina ľudí na neho spomína s láskou a uznaním.

No svet sa zaujíma aj o to, kto sú vlastne pozostalí? Tou hlavnou je mačka Choupette, jediný tvor, s ktorým bol návrhár ochotný žiť v jednej domácnosti. Teraz nosí smútočný závoj a na Twitteri i Instagrame píše, že má zlomené srdce. O svoj osud sa však báť nemusí. Po mužovi, ktorý vyhlásil, že keby to bolo možné, ožení sa s ňou, bude dediť.

Príbuzní, naopak, vyjdú nasucho. Pred trom rokmi síce návrhár prezradil, že má sestru, ktorá žije v Amerike, nevideli sa však štyridsať rokov ani s jej deťmi. Zvlášť ho to netrápilo. Razil teóriu, že to, s kým sa stretáva, je jeho voľba a nie povinnosť.

Láska bez sexu, sex bez lásky

Lagerfelda milovali najkrajšie ženy sveta. On však o ne nestál. Jednou z mála jeho odtajnených lások bol model Jacques De Bascher, ktorý v roku 1989 umrel na AIDS. Žili spolu osemnásť rokov a Lagerfeld ho doopatroval. Bol s ním v nemocnici do poslednej chvíle. Toho, že sa nakazil, sa nebál. Nikdy totiž spolu nespali. To bola ďalšia z jeho zvláštností. Tvrdil, že nemôže mať sex s tými, ktorých miluje. Láska a sex nemajú nič spoločné. Na to má luxusný eskort.

Jeho sexuálny život bol vraj búrlivý. No doma mal stále uloženú Jacquovu urnu. Teraz vraj ich popol zmiešajú.

Pohreb zrejme nebude. Lagerfeld sa počas života opakovane vyjadril, že oň nestojí: „Nechcem, aby svet plakal. Aká hrôza, keď niekto umrie. Dosť bolo temných príbehov,“ tvrdil. Nechcel ani hrob, len aby jeho popol vysypali tam, kde vzduchom prúdia čiastočky popola jeho mamy. Teraz tam bude prúdiť jeho hviezdny parch. A Jacquov. Keď príde čas, pridá sa k nim Choupette...

Krásky spomínajú:

Claudia Schiffer: „Karl bol môj kúzelný prach, zmenil ma z plachej nemeckej dievčiny na supermodelku. Učil ma o móde, štýle a prežití v módnom priemysle. Čo Warhol znamenal v umení, znamenal on pre módu. Je nenahraditelný.“

Donatella Versace: „Karl, náš génius, dotkol sa tak veľmi našich životov, obzvlášť Gianniho a mňa. Nikdy nezabudneme na tvoj neuveriteľný talent a nekonečnú inšpiráciu. Vždy sme se od teba učili.“

Victoria Beckham: „Je to nesmierne smutné. Karl bol geniálny a vždy taký láskavý a veľkorysý…“

Gigi Hadid: „Mám zlomené srdce, som veľmi smutná. Bol si mojou inšpiráciou a veľmi si ma oplyvnil. Milujem ťa, Karl.“

Eva Herzigová: „R. I. P. Budeš mi chýbať.“

Selena Gomez: „R. I. P., Karl Lagerfeld. Jeden z kultových mužov módneho priemyslu, ktorý bol najviac inšpirujúci.“

