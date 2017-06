Nedá sa na to pripraviť! Anna K. opäť otvorene hovorí o tom, čo prežíva pri návrate rakoviny

Už túto sobotu budú Slovenky pochodovať na 9. ročníku AVON Pochodu proti rakovine prsníka. V Česku je jeho tvárou aj sympatická speváčka Anna K. Ako jedna z mála celebrít presne vedela, proti čomu pochoduje, lebo boj s nádorovou chorobu sama zažila. Navyše jej na ňu umrela aj mama a mnohí blízki z rodiny. Aj preto, hneď ako jej v roku 2010 zistili rakovinu, z plných síl sa pustila do osvety a burcovala ženy, aby chodili na preventívne prehliadky. Chodila na ne aj ona. Skoro osem rokov bola v poriadku. Preto pracovala s čoraz väčším nasadením.

„Rakovina je a vždy bude zákerná, devastujúca a hnusná vec a nemala ma vôbec stretnúť. Nikdy nepristúpim na reči, že ma to niekam posunulo“ – povedala Anna K. v marci v českom týždenníku Instinkt. Je pravdepodobné, že už vtedy, keď dávala tento rozhovor, jej v prsníku začal rásť nový nádor.

Naozaj platí, že všetko zlé je na niečo dobre? Celebrity, ktoré bojovali s rakovinou, si to rozhodne nemyslia!

Zase svietim

Pritom teraz mala vyslovene šťastné obdobie. Koncertovala, zúčastnila sa na Let’s Dance, po šiestich rokoch vydala nové album Svetlo a vyrazila na turné Vo svetle. „Azda som sa vyhrabala z tunela… Zrazu som cítila, že po dlhom čase trochu svietim… S Tomášom máme za sebou veľmi ťažké časy, nemali sme ani sekundu na nadýchnutie, trvá to už možno desať rokov. Hádam je už problémom fakt koniec…“ rozprávala v marcovom rozhovore, aké to konečne bude fakt krásne.

Ani jej, ani jej blízkym vtedy nenapadalo, že už zakrátko dostane od života ďalšiu ranu. Rovno „na solár“!

Toto sa mi nepáči!

Pritom keď išla v máji na pravidelnú prehliadku, ktorú ako onkologická pacientka podstupuje zhruba raz za pol roka, všetko vyzeralo optimisticky. Mamograf bol v poriadku. „Pani doktorka ma pochválila, ja som bola spokojná. Bolo treba ešte urobiť ultrazvukové vyšetrenie. Rozprávame sa, hovoríme si historky a zrazu hovorí: ‚To sa mi vôbec nepáči!‘ Myslela som si, že sa stále rozprávame o tom, čo sme rozoberali, ona však znovu povedala vetu: ,Dievčatko zlaté, toto sa mi naozaj vôbec nepáči.‘ A mne sa zatočila hlava. Vedela som, že je zle,“ opísala Anna K. neskôr v Blesku, ako sa dozvedela o návrate ochorenia.

Nedá sa na to pripraviť

Biopsia potvrdila zlé tušenie. „Na správu, že sa vám táto choroba vrátila, sa naozaj pripraviť nedá. Keď tým človek už raz prešiel, vidí okolo seba odchádzať blízkych ľudí pre rovnakú chorobu. Chvíľu som mala pocit, že po všetkých problémoch sa ukázalo svetlo, a teraz prišla pekelná správa. Budem však bojovať ako lev,“ vraví dnes speváčka, ktorá už opäť podstupuje chemoterapie.

Odkaz ženám

„Pomaly vstávam zo zeme a vyrážam do boja. Asi tak by som ten momentálny stav nazvala. Už je isté, že to nie je sen, ale ďalšia moja skúška,“ hovorí Anna K. odhodlane. Napriek šoku a sklamaniu sa opäť nevzdáva, dokonca ani neruší koncerty: „Dôležité je nájsť odvahu do ďalšieho boja a veriť. Otázky, prečo sa mi to stalo, prečo práve mne, sú nanič a sebaľútosť je smrtiaca…“ zdôrazňuje Anna, ktorá pokračuje aj v osvete: „Chcela by som, aby môj príbeh oslovil všetky ženy! Je mojím veľkým želaním, aby sa dali vyšetriť. Hneď a potom pravidelne. Je to môj osobný odkaz a životná skúsenosť, ktorá je varovaním. Zaberie to pár minút a tá krátka chvíľa, ktorú si venujete, vám môže zachrániť život!“

Aňa Geislerová a Milka Vášáryová milovali rovnakého muža!

Aj on to zažil

Anna K. nie je jediná česká celebrita, ktorá sa práve vyrovnáva s návratom onkologického ochorenia. Pred pár mesiacmi si rovnakú správu vypočul aj expriateľ Dary Rolins Petr Vlasák (42).

Zhubný pomaranč

Kedysi bol predstaviteľom pražskej zlatej mládeže, nazývaným trenkový kráľ, lebo zbohatol na pánskej bielizni, užíval si s najkrajšími ženami a kamarátil sa s Jaromírom Jágrom. Rozprávková jazda sa však skončila, keď mu v hlave objavili zhubný nádor veľkosti pomaranča. Prognózy boli hrozivé. Lekári mu dávali päťpercentnú šancu. Prekonal klinickú smrť, početné chemoterapie, dve radikálne operácie. Mladý organizmus to však napokon zvládol.

Dagmar Havlová sa nezdá: Na verejnosti sa túlila k ďalšiemu prezidentovi. A to ste ešte nevideli, čo má na nohách

Návrat choroby

Hoci lekári Petra upozornili, že o deväť až dvanásť rokov sa tento typ nádoru zvyčajne vráti, veril, že on sa recidíve vyhne. Pred pár rokmi si dokonca založil rodinu a mal malé dieťa. Lenže prešlo desať rokov a magnetická rezonancia ukázala, že štatistiky sa nemýlili. Petr mal na mozgu znovu zhubný nádor. Našťastie, tentoraz ho vďaka kontrole odhalili oveľa skôr. V januári podstúpil päťhodinovú operáciu a nádor sa podarilo odstrániť. Je teda veľká šanca, že Petr aj tentoraz boj vyhrá.

Preboha, čo sa jej to stalo? Toto je jedna z najkrajších hollywoodskych herečiek?!