Nedôstojné rozvody: Keď ide o prachy, aj celebrity strácajú glanc. Najmä Lucka čoraz viac šokuje

Ako Lucie, tak Angelina sa pred verejnosťou tvárili ako reklama na vzorné manželstvo. Vysielali signály, že ich muži majú doma stelesnenú dokonalosť manželky a matky a zbožňujú aj zem, po ktorej chodia. Preto bolo prekvapením, keď prasklo, že až také ružové to nie je. No najväčší šok boli pazúry, ktoré obe vystrčili pri rozvodovom cirkuse. Dôstojnosť zrazu išla bokom a prepukol boj o manželove peniaze.

Nebude len peňaženkou

Angelinino naťahovanie s Bradom Pittom (54) trvá už dva roky. Herec sa spočiatku snažil držať dekórum a vinu bral viac na seba. Veľkorysosť mu však vydržala len dovtedy, kým manželka neoznámila svoje finančné nároky. Navyše ho obvinila, že sa správal násilnícky k najstaršiemu synovi, bránila mu v kontakte s deťmi a obviňovala ho, že nechce platiť alimenty. Vtedy mu pokorná nálada došla a prezradil, že Angeline už vysolil deväť miliónov dolárov. Za osem im kúpil dom a vyše milióna si vyúčtovala na chod domácnosti. V piatok však konečne uzavreli dohodu. Síce podrobnosti nechcú prezradiť, no Angelina, zdá sa, počúvla odborníkov, že deti potrebujú aj otca a jej predstava, že Pitt bude len chodiaca peňaženka, im rozhodne neprospieva.

Vianoce bez detí?

Angelina ustúpila, Lucie Vondráčková má, naopak, od dohody s Tomášom Plekancom (36) ďaleko. Hokejista pritom prejavil dobrú vôľu a kvôli deťom sa vrátil z Kanady hrať hokej do Česka. Má však strach, že synov neuvidí ani na Vianoce, pretože podľa posledných správ Lucie oznámila, že sa vráti domov až v januári. Ich dvaja chlapci by teda na sviatky boli bez otca aj babičky. Navyše im v lete zomrel dedko. Hoci pôvodne sa Tomáš nechcel k rozvodu vyjadrovať, po Luciiných schválnostiach sa už nezdržal: „Pri zložitom rozvode manželka zaobchádza s deťmi, ako si sama zmyslí. Tak som tu a čakám. Zatiaľ viem, že sa zrazu rozhodla žiť v Kanade,“ povedal hokejový útočník v českej tlači s tým, že Lucii ide hlavne o peniaze, lebo v Kanade podľa všetkého neplatí predmanželská zmluva, ktorú v Česku podpísali. Chaos v hlave Viac než drahý rozvod však hokejistu trápi ničo iné: „Pokúsil som sa s Luckou párkrát zísť, ale dopadlo to tak, že si ma nahrávala na telefón. Bohužiaľ, najviac na to doplácajú práve chalani, ktorí majú v hlave neskutočný chaos. Vidieť to pri každom telefonáte s Matyášom (6), ktorý sa mamy napríklad pýta, čo môže povedať a čo nie.“