Autonehoda pri nakrúcaní: Herci seriálu Divoký západ v šoku

Keď uznávaní herci Slovenského národného divadla Tomaš Maštalír (39), Jozef Vajda (61) a Dominika Kavaschová (27) prijali ponuku na účinkovanie vo westernovom komediálnom seriáli, určite netušili, čo všetko budú musieť podstúpiť. Keďže diely sa nakrúcajú v českom westernovom mestečku Boskovice, majú čo robiť, aby každý z nich stíhal aj účinkovanie v divadle, aj natáčanie.

Havarovali

Štáb aj herci sa museli vyrovnávať aj s nepríjemnou autonehodou, pre ktorú museli prestať nakrúcať. Ako tvrdí jeden z členov štábu, nebolo to žiadne ťuknutie, ale silná búračka.

„Všetci sme sa v ten deň veľmi zľakli. Naša produkčná Ctibora Bley vozí v aute hercov. V ten deň išla so štábom a s režisérkou na obed a zrazu im nedal prednosť mladý pár. Bol to silný náraz a auto s našimi ľuďmi vletelo do plota jedného z domov a celý ho vyvalilo. Dodnes sú tam stopy. Privolali policajtov aj všetky potrebné jednotky. Vďakabohu, nikomu sa nič vážne nestalo, len režisérku Zuzku Mariankovú museli ošetriť,“ opisuje nepríjemný zážitok jeden člen štábu.

Dangl ďakuje Bohu

„Bolo veľkým šťastím, že mali silné a kvalitné auto, ktoré stlmilo náraz, inak by to dopadlo veľmi zle,” hovorí Dano Dangl, ktorý je autorom námetu pre seriál. „Vo chvíli, keď nám prišla tá správa, boli herci vo veľkom šoku. Nielenže sa o našich ľudí báli, ale uvedomovali si, že tam mohli sedieť aj oni,“ tvrdí jeden zo štábu.

