Nela Pocisková opísala krušné chvíle na dovolenke! Ako sa im toto všetko mohlo prihodiť?

Speváčka a herečka si nedávno užila s partnerom Filipom Tůmom (39) a ich prvorodeným synčekom Hektorom prvú spoločnú dovolenku. Kým si mohli dosýta užívať krásy španielskeho ostrova, museli sa popasovať s viacerými problémami. Nela bez okolkov priznala aj to, kto je v zložitých situáciách silnejší.

Ako ste sa mali na Malorke?

Mali sme sa skvele. Cesta tam bola ťažšia, pretože v ten deň azda nič nevychádzalo. Ale keď sme už boli tam a vyspali sme sa, veľmi sme si to užívali. Malý je veľmi spoločenský a mal tam aj dvoch starších parťákov. Miluje vodu, takže v podstate jediný problém bol dostať ho z vody von. (Smiech.)

Ako ste s malým zvládli cestu?

Cesta tam bola zlá, ale naspäť výborná. Cestou tam nám meškal let vyše hodiny a malý bol už veľmi unavený. Keď má priveľa podnetov, ťažšie zaspáva, a keď zaspí, spí veľmi krátko. Tak to aj bolo. Na začiatku letu zaspal na desať minút, potom sa zobudil v nie veľmi dobrej nálade a ďalšie dve a pol hodiny nám to dával náležite najavo. Po pristátí sme čakali vyše dve hodiny na auto. Keď sme ho konečne dostali, zistili sme, že Filip zabudol objednať autosedačku. Keď sme ju išli kúpiť, čakali sme zasa naňho v aute pol až trištvrte hodiny. Potom sme zasa cez navigáciu nedokázali nájsť adresu nášho domu, takže z predpokladaného príchodu o dvanástej bol nakoniec príchod o siedmej večer.

Prečo ste si vybrali Malorku? Boli ste tam po prvý raz?

Ja som tam bola, keď som bola maličká, ale veľmi sa na to nepamätám. Mám doma len nejaké fotky a skreslené spomienky. Keďže sme nešli sami, ale aj s Filipovým bratrancom a jeho rodinou, destináciu sme vyberali spoločne. Jednoducho sa nám to zdalo fajn. Čas letu, klíma, pekné more, ubytovanie, všetko dokopy...

Dokážete celý deň preležať na pláži alebo ste skôr aktívnejšia a chcete toho veľa vidieť?

Ležať na pláži a nič nerobiť neprichádza do úvahy a s malým dieťatkom sa nedá ani objavovať miesta, kultúru, pamiatky. Kedysi som rada ležala pri mori, a keď som zasa bola v nejakom meste alebo metropole, rada som chodila a pozorovala. Teraz je celá dovolenka len o tom, aby bolo dobre malému.

Syn Hektor im po komplikáciách pripravil príjemné prekvapenie na ktoré, podľa slov speváčky, s Filipom asi nikdy nezabudnú. Viac a celý rozhovor nájdete v novom čísle Šarmu.

