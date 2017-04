Nela Pocisková priznala, že na Filipa žiarli. Čo ešte prezradila z ich súkromia?

Keď sú deti malé, muži sa zvyčajne odsťahujú zo spoločnej spálne, aby sa pokojne vyspali. Spáva Filip v inej izbe?

Muži často vyhlasujú, že by mali v pohode veľa detí – jedna z vecí, ktoré to možno ovplyvňuje, je aj fakt, že môžu v noci nerušene oddychovať. Ale na druhej strane je to úplne pochopiteľné, veď chodia do práce, zarábajú peniaze, preto to takisto považujem za normálne.

Aj u nás je to tak. Filip má robotu a ja od neho nemôžem chcieť, aby s nami spával a budil sa každé dve hodiny k malému. Veď by umrel… Muži to majú jednoduchšie. „Milujem“, keď chlap povie, že on by pokojne mal aj tri, štyri deti. Keby som bola chlap, mám aj desať detí (smiech).

Niektoré ženy materstvo tak pohltí, že muža odstavia na druhú koľaj. Nie každý muž to zvládne a nie každá žena si včas uvedomí, že jej životný partner nie je dieťa, ale muž. Ako ste sa s týmto popasovali?

Stalo sa to aj nám, ale verím, že to nezašlo veľmi ďaleko. Všetku pozornosť upriamujem na Hektora a cítime to tak obaja. Filip to teraz podľa mňa nevníma negatívne, pretože veľmi veľa pracuje, v podstate je stále preč. A keď je doma, je s Hektorom. Obaja cítime, že teraz je prioritou malý, a myslím, že ani jeden z nás to zatiaľ nevníma zle. Ale cítim, že naše súkromie, náš osobný život je nateraz mimo.

Kedy plánujete spoločný romantický víkend iba vo dvojici?

To si momentálne neviem ani len predstaviť (smiech). Filipovi som na narodeniny dala papierik so smajlíkom a slovami: Pozývam ťa do kina, aby sme strávili nejakú chvíľu spolu. Myslíte, že sme tam boli? Mne je hlúpe dať dieťa k babke, lebo sa idem niekam zabávať alebo oddychovať.

Babka by sa určite potešila, nie?

Jasné, že áno, ale ja s tým nie som v pohode. Nechcem nikoho stále otravovať, je mi to trápne… Mám kopu kamošiek, ktoré majú doma trojmesačné bábo a idú na ples. Neodsudzujem to, len hovorím, že mňa by porazilo, nebavila by som sa tam ani pol hodiny.

Filip je stále v práci, vy doma s malým. Žiarlite?

No… Toto je ďalšie „úskalie“ ženy na materskej. Občas ma prepadne myšlienka, že ja som v kuse doma a kde je on? Stále je niekde v spoločnosti, hráva golf, chodí von s kamarátmi… A ja? Nemôžem nič. A keď niekam chcem ísť, musím si zorganizovať niekoho, kto bude pri malom… Nie je to jednoduché, napríklad moji rodičia pracujú, a zladiť môj program s Filipovým diárom je nemožné.

Žiarlite len preto, lebo ste teraz na materskej dovolenke alebo to máte v povahe?

Vždy som bola žiarlivá. Ale myslím, že tak normálne prirodzene, nie chorobne. Možno je to pre to, čo som zažila vo svojom živote. Na základe toho mám podlomenú dôveru. Nie je to o šoubiznise, hovorím o svojom osobnom živote, preto som trochu podozrievavá. Ale musím povedať, že keď sa mi narodil malý, výrazne sa to zmenilo. Hektor je stredobodom môjho vesmíru. Vďaka nemu už neprežívam niektoré veci tak intenzívne. Či už sa mi v niečom nedarí, alebo mi niekto robí zle. Prídem za ním, on sa na mňa usmeje a vonku môžu padať aj kamióny.

Kto alebo čo vám zlomilo dôveru?

To sú naozaj veľmi osobné veci a určite by som ich nechcela riešiť takto verejne.

Po živote v žiare reflektorov, nabitom aktivitami, spoločenskými akciami je asi ťažké zrazu ostať doma, obrazne povedané, za sporákom.

Kedysi som bola stále preč a domov som chodila iba prespať. Ráno som odišla a v noci som sa vrátila a presne preto je to pre mňa teraz v niektorých momentoch veľmi ťažké. Občas túžim niekam ísť, ale už to jednoducho nejde tak ľahko. Niekedy sa chcem len tak porozprávať s kamoškou, ale musím sa ponáhľať domov, lebo malý sa už zobudil.

Vyberiete sa aspoň občas do obchodu obzrieť handry?

To ma neláka. Aj preto velebím internet, nemusím nikam chodiť. Niekedy si zasa kúpim pekné veci, v ktorých ma fotografujú na nejakej akcii. Ak už naozaj musím ísť do nákupného centra, zavolám mame, či môže ísť so mnou, a ideme tam asi na pol hodiny. Z obchodných centier mám stres, pretože ich nemám rada. Nemôžem sa tam tváriť hocijako a robiť si, čo chcem (smiech). Mne sa ani nepáči tráviť čas v nákupnom centre s malým dieťaťom.

Nechýba vám televízne líčenie, vyčesané vlasy, nalakované nechty?

Nikdy som si nemyslela, že niekedy v živote nadobudnem presne tento pocit. Kedysi som bola rada, keď som mohla byť chvíľu bez mejkapu, mať na sebe tepláky a nič neriešiť. Ale keď som prednedávnom fotila promo fotky na anketu OTO, prišla som domov a celý deň som sa neodmaľovala, hoci som mejkap už vôbec nepotrebovala (smiech). Aspoň chvíľu som mala pocit, že som zase dokonale upravená. Obdivujem všetky mamy, ktoré to dokážu popri deťoch. Ja na to nemám energiu, ale zase je pravda, že bez mejkapu sa cítim čistejšia.

Kedy sa chystáte vrátiť do práce?

Mám pocit, že v našej brandži sa z toho stala súťaž o to, ktorá sa po akom krátkom čase vráti do práce. A, samozrejme, s tehličkami na bruchu! Ja zatiaľ vybieham a pracujem len príležitostne, vždy tak, aby sa to dalo skĺbiť s režimom môjho malého, ale nejaký veľký projekt zatiaľ nechystám…

Samozrejme, iná situácia je, ak to inak nejde a žena musí ísť do práce. Vtedy si poviem, klobúk dolu, lebo viem, čo je spojiť materskú a popritom pracovať. Ja, našťastie, zatiaľ nemusím, a tak sa snažím byť pri malom tak dlho, ako to pôjde

Keď ste svojho času odišli z Búrlivého vína, nemali ste naplánované ísť na materskú. Čo ste chceli robiť?

Chcela som viac spievať, robiť svoje skladby a veľa cestovať. Plánovala som ísť študovať do zahraničia. Učiť sa angličtinu v Londýne.

Filipa by ste tu nechali?

Až tak do detailu som to asi nemala premyslené. Asi som si vtedy myslela, že by sme mohli ísť aj spolu. Odvtedy sa toho toľko zmenilo…

Nela je síce značka, ale myslíte si, že návrat na scénu bude pre vás jednoduchý, keďže teraz odmietate takmer všetky ponuky?

Neviem kalkulovať s tým, že teraz by som sa mala niekde ukázať, aby sa na mňa nezabudlo, a to aj napriek tomu, že som v brandži už roky. Na jednej strane ma volajú do rôznych projektov a je super, že majú záujem, pretože som si myslela, že zídem z očí, zídem z mysle. Ono to síce aj tak je, ale asi to chce dlhší čas. Na druhej strane, ľudia moju pauzu prijali, nemám pocit, že ma do niečoho tlačia a naliehajú. Teším sa z toho, lebo som sa toho obávala. Momentálne nemám potrebu robiť nejaké veľké projekty, ale je pravda, že občas rozmýšľam nad tým, čo bude ďalej.

Myslíte, že budete pokračovať v kariére herečky?

Premýšľam nad tým, či vlastne chcem ešte takto pôsobiť v rámci šoubiznisu. Akým smerom sa uberiem, aby som neprišla do situácie, aha, tu som už bola a nechcem tu byť. Aby som nezabudla na tie projekty, v ktorých mi nebolo dobre.

Ešte pred návratom na javisko alebo pred kameru by ste mohli stihnúť svadbu...

Raz by som sa určite chcela vydať. Nie je to síce moja životná méta, no chcem to zažiť. Mať na sebe biele šaty... Chcem sa vydávať v kostole a pred Bohom povedať áno. Aj keď nie som hlboko veriaca, som vychovaná v tomto duchu.

Čo hovorí na takýto sobáš Filip?

V tomto sme sa zhodli, Filip je takisto veriaci a povedať si áno v kostole pred Bohom je pre nás oboch správne!