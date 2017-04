Nela Pocisková priznala plány, ktoré mohli otočiť jej život s Filipom Tůmom iným smerom

Nikdy nepatrila k ženám, ktoré bez mejkapu nevynesú smeti, ani k celebritám, ktoré nevynechajú žiadny večierok, no priznáva, že šoubiznisový život jej občas chýba. Nela Pocisková si teraz nevie nájsť čas ani na to, aby zašla do kina so svojím partnerom Filipom Tůmom. Materstvo ju celkom pohltilo. Až natoľko, že Filipa „vysťahovala" zo spáľne. „Filip má robotu a ja od neho nemôžem chcieť, aby s nami spával a budil sa každé dve hodiny k malému. Veď by umrel… Muži to majú jednoduchšie. „Milujem“, keď chlap povie, že on by pokojne mal aj tri, štyri deti. Keby som bola chlap, mám aj desať detí, " priznáva so smiechom Nela.



FOTO: Bambuľka si kúpila starý dom. Už roky v ňom chýba toaleta, z čoho si Monika Haasová ťažkú hlavu nerobí

Keď ako hlavná hrdinka odchádzala zo seriálu Búrlivé víno, mala so svojim životom celkom jasné plány. Materstvo v nich vtedy nebolo. „Chcela som viac spievať, robiť svoje skladby a veľa cestovať. Plánovala som ísť študovať do zahraničia. Učiť sa angličtinu v Londýne," hovorí seriálová Nina Dolinská. Nad tým, či by tu Filipa nechala vraj nepremýšľala. „Asi som si vtedy myslela, že by sme mohli ísť aj spolu. Odvtedy sa toho toľko zmenilo…," tvrdí spokojná mamina, ktorá by zo svojho života nezmenila ani sekundu.

V rozhovore pre Šarm herečka prezradila, ako sa narodením milovaného Hektora zmenil vzťah medzi ňou a Filipom aj to, prečo na svojho partnera žiarli.

Čítajte viac o Nele Pociskovej