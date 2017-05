Nenavarte si hádky! Ak sa počas varenia hádate, zjedia vaši stravníci aj vaše negatívne emócie

Herečka priznáva, že zdravá strava ju pohltila ju viac, ako je zdravé. „Mám za sebou štádium, že som bola veľmi striktná v tom, čo jem. Bola som na kurzoch makrobiotického varenia, študovala som o tom veľa, až som si myslela, že sa z toho zbláznim. Teraz som sa už upokojila,“ vraví Slávka Halčáková s úsmevom.

Modlí sa nad sporákom

Dnes je v otázke zdravej stravy uvoľnenejšia, ale príprave jedla venuje zvláštnu pozornosť. „Pri varení sa aj modlím, tak po svojom, a poďakujem sa za to, že máme čo jesť. Snažím sa byť v dobrej nálade, aby som tú energiu preniesla do jedla. Lebo to, čo vám beží v hlave, keď varíte, dávate do jedla. Ak varíte s láskou, prijímate cez jedlo lásku, keď sa počas jedla hádate s partnerom alebo sa hneváte, ,uvaríte‘ to do jedla a vaše pocity ,zjedia‘ vaši stravníci. Prípravu jedla považujem za alchýmiu, veľa ,nie zdravého‘ v jednotlivých potravinách môžete pri príprave s láskou ,premeniť‘.“

Výhovorky na babičky

Slávka si potrpí na kvalitu jedla, preto spôsob, akým sa stravuje väčšina z nás, je pre ňu nepochopiteľný. „Ľudia sa radi vyhovárajú, že naše babičky jedli mäso, slaninu, vajcia, chlieb, cukor a boli zdravé. Je to trochu zjednodušené, ale netreba zabúdať na to, že ich zvieratá sa voľne pásli, kŕmili ich normálnou kukuricou a nie geneticky modifikovanou a vôbec v krmive nebolo také svinstvo, ako je dnes. Dnes mäso prejde celú zemeguľu, nevieme, koľkokrát ho rozmrazovali, s prelepenými etiketami,“ upozorňuje.

Kváskový spolok

Tvrdí aj to, že biely cukor bol vtedy drahý, takže ním šetrili. A chlieb piekli z neupravovanej pšenice, z dvojzrnky alebo zo špaldy, a z domáceho kvásku. „Kváskový chlieb je lepšie stráviteľný. Keďže kysne dlhšie, je v ňom mnoho minerálnych látok. Taký chlieb je prírodné probiotikum. Ja iný nejem. Dokonca som ho často piekla, z vlastného kvásku, aj šesť chlebov týždenne. Nosievala som ho aj do daru na návštevy. So susedami sme tvorili ,kváskový spolok‘, všetky som nahovorila, aby sme piekli,“ hovorí s úsmevom. Dnes však už na to nemá čas, preto si ho kupuje. „Kvasnicový chlieb z bielej múky kvasí rýchlo kvôli nízkym nákladom, ale je ťažšie stráviteľný, nafukuje, odvádza z tela minerály a iné látky, a to preto, lebo sa pri krátkom kvasení nestačí rozložiť kyselina fytínová. Naše praprababičky asi celiakiu nepoznali, je to choroba tejto instantnej, rýchlokvasenej doby,“ myslí si Slávka.

Sladké, ale zdravé

K zdravým chutiam vedie aj päťročnú dcéru Jasmínku, no pochopila, že jej musí dovoliť skúsiť všetko, aby pre ňu chuť napríklad bieleho cukru nebola tabu.

Vždy však Jasmínke vysvetlí, čo je. „Napríklad, keď majú deti vonku čokoládu, pošepkám jej, že keď chce, nech si dá, ale že toto nie je ozajstná čokoláda, ja mám pre ňu doma pravú,“ vysvetľuje spôsob, akým sa podľa nej dá viesť deti k zdravému životnému štýlu. „Máme doma čokoládu, ktorá neobsahuje umelé prifarbovače, rôzne regulátory chuti a kilo rafinovaného cukru. Máme cukríky zo sladu alebo s kokosovým cukrom, so stéviou či s brezovým cukrom,“ opisuje zdravšie varianty sladkostí nielen pre deti.

Detox nepotrebuje

U Slávky nenájdete biely ani hnedý cukor, bielu pšeničnú múku, takmer žiadne mliečne produkty. Občas si kúpia kozie mlieko alebo kyslé kozie mlieko, pravú nepasterizovanú ovčiu bryndzu a raz za čas si dajú jogurt z ovčieho mlieka. Mäso majú iba zriedka, darované od rodiny. „Preto ani nemám pocit, že by som mala začať jarný detox. Aj keď som si práve nasadila byliny na čistenie pečene. Na jar častejšie robievam smoothie zo všelijakých listov, žihľavy, z púpavy, jabĺk, sú plné minerálov. Zbieram medvedí cesnak, pestujem klíčky a pridávam to do všetkého.“

Slávkin tip

Namiesto cukru

Ryžový sirup, jačmenný alebo ryžový slad, kokosový cukor, brezový cukor, datľový sirup, na pečenie sušená trstinová šťava

Náhrady mäsa

Tofu, tempeh (fermentovaná sója, probiotická bomba bohatá na vitamín B12), seitan...

Prílohy: celozrnná ryža, pšeno, špaldový a kukuričný kuskus,jačmeň, krúpy, bulgur a iné

