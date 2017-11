Nestačia mu jeho tri vlastné? Zdá sa, že Martin Nikodým by zvládol aj štvrté dieťa. Veď sa len pozrite

Na nedávnom krste knihy Katky Brychtovej sa v úlohe jedného z krstných otcov ocitol aj Martin Nikodým. Okrem rodiny prišli Katku podporiť aj kolegovia a nechýbala ani spisovateľka Evita Urbaníková, ktorá prišla aj so synom Jakubom. Martin Nikodým si nenechal ujsť príležitosť a malému Kubkovi sa okamžite prihovoril. Prišlo mu ľúto, že na podvečernú akciu nezobral svojho najmladšieho Martinka. „Škoda, mohol som ho zobrať,“ zdôveril sa Evite, medzi tým, ako sa venoval jej synovi.

Chlap, ktorý vie prirodzene zaujať deti pôsobí na ženy ako magnet, je teda možné, že Martin sa už čoskoro objaví s novou kráskou.

Martin Nikodým nežije v spoločnej domácnosti ani s jedným, zo svojich detí. Najstarší syn Adam a dcéra Emma, žijú s moderátorovou prvou manželkou Michaelou. Už spomínaný Martinko žije so svojou mamou Martinou, ktorá ma z predchádzajúceho vzťahu dve dcéry.

Moderátor má so svojimi deťmi pravidelný kontakt, občas to však škrípe vo vzťahu s jeho ex.