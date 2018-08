Netradičná módna prehliadka: Vyzliekli moderátorku Veru Wisterovú aj modelky!

Dizajnér je známy záľubou v zdobení a honosných róbach, no tentoraz prezentoval strohé modely na bežné nosenie pre bežné ženy. Na netradičnej módnej prehliadke, kde hostia vyzliekali modelky z obalov, predstavil Boris to, čo sa bude dať kúpiť v butikoch renomovanej slovenskej značky šijúcej aj pre luxusné zahraničné brandy. Každý model je dostupný vo veľkostiach 36 až 44 a v počte pätnásť kusov. Komu sa podarí ukoristiť si z nich?

Konfekcia ho nadchla

Boris sa pred pár mesiacmi ocitol pred veľkou výzvou, keď ho oslovila istá slovenská firma. Doteraz síce nebol zvyknutý navrhovať konfekciu, no nezaváhal ani na chvíľu. „Nebol čas premýšľať. Musel som sa rozhodnúť spontánne a rýchlo. Na premýšľanie v tejto brandži nie je čas. Spolupráca bola super v tom, že je to rodinná firma, ktorá už dlhé roky pozná slovenský trh a darí sa im, vedia, čo robia a prečo to robia. Keď je všade čierna a hnedá farba, u nich sa predáva tyrkysová, červená… Slovenské ženy chcú byť farebné a zdobné. Som veľmi rád, že si ma vybrali z mnohých dizajnérov, že mi dali šancu,“ podotkol.

Držal sa pri zemi

Keďže pod pojmom Hanečka si hneď predstavíme honosné róby, natíska sa otázka, ako sa popasoval s tým, že musel upustiť od svojho rukopisu? Sekali ho pri navrhovaní a držali pri zemi? „Sekajú v každej výrobe. Aj veľké značky vo veľkých módnych domoch urobia avantgardné veci, ktoré nosí mini skupina ľudí, pár fashionistov. Ale toto je vec komercie. Tam nie je šanca na kompromisy a musí to ženám sedieť, musí sa im to páčiť. Tam treba byť vizionár,“ hovorí Hanečka. Návrhár sa však poteší rôznym typom módy: „Či už je to v divadle historický kostým, alebo móda na mieru, haute couture, ale aj bežná móda. Bavilo by ma urobiť aj líniu tričiek. Je pravda, že ľudia ma majú skôr zafixovaného na svadobné a plesové šaty, spájajú si ma s opulenciou, ale chcel som urobiť inú verziu svojho ja,“ vysvetľuje.

Bez perličiek

To, že nemohol teraz použiť drahé čipky či perličky, ho vraj nebolelo. „Mňa to práveže vzrušovalo. Ani si nemyslím, že by to tam malo byť. Móda ponúka nielen výšivky, kamienky, ale aj farby, tvary, štruktúry. Napríklad trenčkot proste milujem, keby som bol žena, nosil by som ho stále. Má rafinované rozparky po bokoch a môže sa nosiť k šortkám, dlhým nohaviciam, môžeš si dať ruky do vrecka. To sú práve tie mikro detaily, ktoré mi umožní sériová móda. Sú tam rozdané iné karty, je to iný typ zábavnej hry. Veľmi ma to bavilo, lebo keď okolo mňa kmitali od šiestej rána všetky krajčírky a snažili sa splniť moju predstavu, bolo to príjemné,“ pochvaľuje si.

Pocta

Na Kysuciach, kde firma sídli, si musel zvyknúť na iný režim. Bohém, zvyknutý tvoriť najmä večer, sa prispôsobil. „Nie, šičky nechodili na nočnú, ja som chodil na rannú. Videl som konečne aj svitanie,“ smeje sa a priznáva, že krajčírky mali z príchodu známeho návrhára rešpekt. „Videl som, že zrazu nosili špirálu. To je veľká vec. Žena, ktorá nenosí špirálu a zrazu si ju dá, je to veľká pocta pre mňa.“ Natíska sa otázka, či si „celebritu“ medzi sebou obchádzali domácimi koláčmi. „Rozmaznávajú si ma vtedy, keď splnia moje požiadavky, keď spravia na piaty pokus daný model, až kým som spokojný. Chceli to samy od seba, neboli ofučané, že od nich chcem viac. Snažili sa a to je veľká vec. Keby ich to nebavilo, nebola by v tých šatách dobrá energia,“ podotýka Hanečka.

