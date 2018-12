Netradičné Vianoce Jána Krausa! Všetky deti aj matky chce mať pokope

Moderátor síce nemá tradičné Vianoce, ale zato s matkami svojich detí je vždy pohromade. Príbeh tohto partnerského štvorlístka patrí asi k najzaujímavejším v československom šoubiznise.

Jan Kraus bol ženatý s Janou Krausovou (64) a Ivana Chýlková (55) žila s Karlom Rodenom (56). Jedného dňa sa však Kraus zaľúbil do Chýlkovej, ktorá po určitom čase neodolala jeho humoru a tak obaja opustili svojich parterov a začali spolu žiť. No ani ich ex neostali na ocot, vrhli sa navzájom do náruče a tiež začali tvoriť pár. A tak si štvorica celkom dobre nažívala a nechýbali ani spoločné večere.

Jan Kraus s Janou Krausovou majú dvoch synov, Davida (38) a Adama (36). S Ivanou majú jedno dieťa, syna Jáchyma (20). Aby boli súrodenci pokope a mali pri sebe aj mamy, Jan Kraus zvykne organizovať vianočné zájazdy do tepla. Na stromček ani darčeky si nepotrpí a nepotrebuje sa ani tradične prejedať, priznáva, že pre neho je podstatné, že sú spolu a hlavne v pokoji.

Bez naháňania darčekov, upratovania a vypekania. Kedysi vraj celý výlet platil všetkým moderátor, dnes ide z jeho vrecka iba ubytovanie, letenku má každý vo svojej réžii.