Neuveríte, v akej situácii zachraňoval tehotnú Helenu Krajčiovú kolega!

K dcérke Anike pribudne Helene a jej partnerovi Martinovi Hasákovi už čoskoro druhé dieťatko. Pre Šarm prezradila, ako prežíva tehotenstvo, počas ktorého natáčala nový seriál, a prečo jej pomáhal cudzí chlap.

Pri pohľade na vaše bruško je jasné, pôrod je asi už na spadnutie. Dcérku ste pred vyše štyrmi rokmi porodili v Rakúsku. Plánujete to aj teraz?

Rodím začiatkom septembra, predpokladám. To je taký orientačný termín. Nebudem však zverejňovať miesto, pretože som nemala dobrú skúsenosť s naháňaním po pôrodnici. Nie je tajomstvo, že to bude chlapec.

Dcérka Anika nemá klasické slovenské meno. Aj synovi plánujete netradičné?

Zatiaľ máme niekoľko kandidátov, ale ešte sme sa definitívne nerozhodli. Nemáme úplnú topku. Stále sa to mení, chvíľu sa nám páči jedno a potom zas iné. Možno sa rozhodneme, až keď ho zbadáme.

Máte s partnerom rovnaký názor, alebo dochádza k bojom, kto si presadí svoje meno?

Niečo sme si navzájom vynulovali, teda skôr môj muž mi niektoré mená zatrhol. Ostalo osem a dohodli sme sa, že z nich si už môžem vybrať sama. Ktorékoľvek z nich bude fajn. Na začiatku sa mi zdalo, že pekných chalanských mien je málo, no keď som do toho trošička prenikla, je zrazu ťažké rozhodnúť sa.

Výbavička je už nachystaná, vyplienili ste obchody?

Nie, vôbec na to nie som. Veľa vecí ešte nemám. Nedávno som mala fotenie, v rámci ktorého som si niečo nakúpila v tom obchode a kočík som dostala od jednej spriatelenej firmy.

Čo postieľka, zdedí ju syn po dcérke?

Nezdedí, lebo pri Anike som ju mala požičanú od kamošky a potom som ju vrátila, lebo čakala druhé bábätko. Postieľku zatiaľ teda nemám, ale myslím, že tak skoro ju nebudem potrebovať. Na začiatku aj tak bude bábätko spať pri nás vo veľkej posteli. Bude potrebovať moje mlieko, to je celé.

Ako vníma dcérka, že dostane súrodenca?

Nevie sa dočkať. Hladká mi bruško, pusinkuje ho, stále o tom debatuje. Dnes sme vytiahli z pivnice vajíčko a ľahla si doň a hrala sa, že ona je bábätko – hýbala rukami, nohami a plakala… Vymýšľa aj mená. Má favoritov v našom zozname, no aj sama každý deň príde s niečím. Dnes chcela, aby sa malý volal Tričko. Mala aj nápad Strom, no úplné ,haluze‘. Ale Tričko vedie, hoci keď som sa jej spýtala, či by sa chcela ona volať Tričko, povedala že nie. (Smiech.)

Neprekáža jej, že bude mať konkurenciu?

Veľa ľudí deti straší, ako budú musieť pomáhať, ako sa láska mamy bude deliť medzi dvoch, ako im bude brať súrodenec hračky, tak sa potom nedivím, že už si súrodenca ani neželajú, alebo ho vnímajú konkurenčne. Anika sa zatiaľ, našťastie, veľmi teší.

Na jeseň prichádza na obrazovky seriál Ministri, ktorý ste natáčali už tehotná. Vidieť to?

Áno. Nedalo sa to nepriznať, už bolo bruško veľké. Takže som tehotná ministerka. Boli by sme za hlupákov, keby sme sa tvárili, že bruško nevidno.

Ako ste zvládali natáčanie v druhom stave? Trápili vás nevoľnosti, zaspávali ste na pľaci?

Nezaspávala som, bol to našťastie už druhý trimester, ktorý je fajn. V prvom som bola naozaj unavená, spiaca krásavica. Obidve tehotenstvá som mala podobné. Spočiatku sa mi veľmi chcelo spať, nevoľnosti som však nemala, ani divné chúťky. Netrpela som a cítim sa veľmi dobre.

Pekelné horúčavy tohto leta však dali zabrať aj netehotným...

To áno, ale nie je mi horšie, ako vám ostatným. Asi sme všetci mali pocit, že to už je ozaj dosť. Aniku som mala v zime, v tom to bolo pohodlnejšie. Ale zase, leto je fajn, lebo sa tak nemusí riešiť obliekanie.

Dnes máte na sebe šaty, ktoré sa dajú nosiť aj bez tehotenského bruška. Nemenili ste šatník?

Sú to modely slovenskej firmy, ktorá robí šaty netehotenské, no predávajú sa aj v tehotenskom obchode, lebo sadnú aj tehotným. Mám rada jednoduché pekné veci a tieto boli presne podľa mojich predstáv. Zmestím sa však aj do klasických šiat. Kúpila som si zopár, ktoré dokola točím, a tak nejak som to prežila. A zopár vecí mi ostalo po Anike.

Ste štíhla, vôbec nevyzerá, že by ste pribrali. Dávate si zámerne pozor na líniu?

Vôbec neviem, koľko som pribrala, lebo som sa nevážila. Aj s gynekológom sme sa dohodli, že mi to nemusí hovoriť. Radšej ostanem v nevedomosti. (Smiech.) Jasné, že brucho je veľké, hocikedy chcem niečo zobrať a zrazu sa oň opriem. Náročné je hlavne parkovanie. Musím hľadať miesto, aby som dokázala poriadne otvoriť dvere, vystúpiť a potom nastúpiť. Mala som koncert v Stupave a tam boli také malé parkovacie miesta, že som si myslela, že sa z auta nevysúkam. A to som ešte bola len v polovici tehotenstva. Tehotné ženy a objemnejší ľudia s tým môžu mať fakt problém. Vtedy som musela poprosiť kolegu, aby mi auto vyparkoval.

Zrejme sa ešte nedá naplánovať, kedy sa vrátite do práce. Máte všetko nakrútené, alebo na vás budú v seriáli čakať?

Ešte by sme mali niečo dotočiť, tak sa asi bude na mňa čakať. Keď sa ma na to pýtajú, neviem dať odpoveď. Niekedy môže ísť všetko s bábätkom ,easy‘ a niekedy to tak nemusí byť. Nedá sa to odhadnúť. Keď sa nebude dať vytiahnuť päty z domu, produkcia mi vyjde v ústrety, ako aj počas celého natáčania. Boli ku mne veľmi ohľaduplní, všetci to chápali.

Po pôrode, navyše ak máte natáčať, sa určite nezaobídete bez pomoci. Bude to niekto z rodiny, alebo babysitterka?

Neviem. Neviem ani to, kde budeme. Dnes som sa dozvedela, že náš byt bude ešte tri týždne rozbombardovaný. Niečo sme chceli prerobiť a nejak sme to neodhadli. Takže neviem vlastne, kam pôjdeme. To je život... Vždy sa však niekto nájde, kto pomôže. Určite mi dobre padne, keď nám niekto navarí, budem nevyspatá ako každá mamička. Máme ochotných starých rodičov, takže keby bolo zle, budú ma zachraňovať.

Ako ste strávili leto, stihli ste dovolenku?

Leteckú už nie, lebo som bola vo vysokom štádiu, tak sme boli v Budapešti a veľmi sa nám tam páčilo. Je to nádherné mesto. Chodíme na chaty k starým rodičom a kamarátom, stále sme niekde. Tým, že byt je v takom stave, snažím sa s Anikou vždy niekam na dva-tri dni odísť. Je to veľmi príjemné, pretože je ešte čas postretávať sa s priateľmi a blízkymi. Teraz ma už čaká len relax a ešte chcem stretnúť zopár kamarátok, kým porodím.

