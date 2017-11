NEUVERÍTE, čo si Jarka Lajčáková - Hargašová kúpila v New Yorku ako prvé!

Manželka predsedu Valného zhromaždenia OSN v New Yorku Mirolava Lajčáka Jarmila Lajčáková - Hargašová sa okrem sťahovania do New Yorku a ďalších organizačných záležitostí musela vysporiadať aj s oblečením. Pri predstave, že zmena šatníka je povinnosť, mnohým ženám zajasajú oči. Ako to bolo v prípade našej moderátorky, ktorá reprezentuje svojho manžela medzi svetovými diplomatmi?

"Všetko som si priniesla zo Slovenska. V podstate som bola kompletne vybavená. Idem v európskych líniách, no v Amerike je protokol uvoľnený. Bežne sa stáva, že dámy napríklad nemajú pančušky, majú obuté sandáliky. Vidíte rozdiely podľa krajín. Sú také, kde je protokol zasa veľmi prísny, napríklad v Japonsku, my v Európe sme niekde v strede. Ale keď sa bavíme o povestnom nakupovaní v New Yorku, aj kamarátky sa ma na to stále pýtajú, ako prvé som kúpila skrine z Ikey a potom gumáky. Tie jednoducho v New Yorku musíte mať. Keď začne pršať, nepomôže vám totiž vôbec nič. Gumáky sú z kategórie „must have“. Tak som si kúpila jedny vysoké a jedny nízke. (Smiech.)," priznala nedávno Jarka.

