Neuveríte, na čom je Zdena Studenková závislá! Partner Braňo Kostka ju v tom podporuje

Blondínka patrí k tým ženám slovenského šoubiznisu, ktoré majú po svojom boku mladšieho partnera. A hoci viacerí vzťah s dirigentom Braňom Kostkom (45) hneď odsúdili na zánik, nestalo sa tak a párik si spolu šťastne nažíva už viac ako dve desaťročia. To, že ich spoločná domácnosť bezchybne klape aj po rokoch, je vraj zásluha nežnejšej polovičky vo vzťahu. „Ona je skvelá! Doma je vždy všetko stopercentne urobené a pripravené. Ja chodím napríklad aj na obedy stále domov,“ prezrádza.

Zároveň s úsmevom dodáva, že Zdenka si za starostlivosť žiada aj náležité ohodnotenie. „Ja ju veľmi chválim. Veď ona je od pochvaly závislá. Stále čaká ohodnotenie, a keďže je fantastická kuchárka, počuje pekné slová každý deň. Vôbec to nevravím ako frázu, pretože ten, kto pozná jej kuchárske umenie, vie, že v kuchyni je fenomenálna,“ hovorí. Pochopiteľne, varenie nie je to jediné, za čo si herečka doma vyslúži pekné a lichotivé slová. „Samozrejme, vždy ju pochválim, aj ako skvele vyzerá, ale do obliekania sa jej nemiešam. Len málokedy sa stane, že si príde po radu, čo jej väčšmi sedí,“ dodáva.