Neuveríte, k čomu ťahá syna herečky a motocyklového pretekára!

Herečka je relatívne čerstvou dvojnásobnou mamou, veď druhé dieťa porodila krátko po Vianociach. Napriek tomu už zarezáva. Môžete ju vidieť v seriáli Oteckovia a čoskoro aj na divadelných doskách. Ako s manželom, motocyklovým pretekárom Martinom Vaculíkom (28), zvládajú starostlivosť o dvoch synov?

EXKLUZÍVNE: Prvé slová Evy Varholíkovej po prepustení z basy. Dojímavé vyznanie rodine

Opäť na pľaci

Už pár mesiacov po pôrode sa herečka priznala, že aj keď jej synovia robia obrovskú radosť, zvládnuť ich je riadna fuška. Doma má totiž takmer trojročného Marka a deväťmesačného Maximusa a, naopak, zriedka má doma manžela. S jeho pomocou pri deťoch nemôže príliš rátať, keďže pretekár je často na cestách. A teraz sa práci začala venovať aj ona. „Nedá sa povedať, že som s deťmi na sto percent, keďže som nastúpila do Oteckov. Máme natočenú jednu celú sériu, takže práve teraz mám voľno, ale už čoskoro nastúpim do jedného predstavenia s Jankom Koleníkom v mojom domovskom divadle v Nitre. Rolu som naštudovala ešte pred pol rokom a teraz do toho naskočím,“ povedala nám Kristína a prezradila aj to, či si deti brávala na pľac. „Nie, so sebou som si ich nebrala. Manžel s nimi tiež nebol, lebo má preteky, momentálne má sezónu, starší syn však už chodí do škôlky a s mladším je v prípade potreby moja mamina alebo opatrovateľka.“

Herec Milan Ondrík sa zapotí: Jeho rodinu čaká zásadná zmena!

Deti sú herci

Podľa jej slov je ešte ťažko odhadnúť, či sa deti potatili, alebo majú herecké vlohy po mame. „Marko zatiaľ jazdí na odrážadle a vie ho dokonale ovládať, skôr ho to však ťahá ku skrutkám. Napríklad rozoberá autíčka,“ prezrádza so smiechom. Na preteky s otcom zatiaľ nechodí. „Je na to ešte maličký. Manžel ho nijako nezapája do svojich jazdeckých aktivít, ale určite vníma, čo robí jeho otec. Keď ho sledujem v telke, vtedy možno niečo zahliadne aj on. Nesnažíme sa podporovať ho v tom, ale napriek tomu to vidí, čo je prirodzené.“

Zuzana Kanócz porodila pred necelým mesiacom a už sa v jej živote dejú nové veci!

O maminej profesii vraj Marko vôbec netuší. „Teraz som nebola dlho na obrazovke, a keď som aktuálne v Oteckoch, on už spí. Nemá šancu ma odsledovať,“ vysvetľuje herečka. A či na staršom synovi už badá herecké gény, tiež ešte nevie povedať. „Myslím si, že všetky malé deti sú malí herci a skúšajú na vás všeličo,“ uzatvára Kristína s úsmevom.

Hriešne drahé outfity: Kristína Turjanová, Gabriela Drobová a Erika Judínyová za ne vysolili tisíce!

Uchádzačka o prezidentskú kandidatúru Gabriela Drobová o tom, ako sa vysporadúva s tým, že nemá deti

Výrazne pochudnutá! Karin Haydu prezradila, či zhodila pre lásku