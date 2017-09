Nevie odolať pivu! Táto módna maniačka sa priznala, že nedokáže ovládať svoje chute

Po kritike svojej postavy na januárovom Plese v opere sa šéfka módnej televízie vrhla na chudnutie. Úspech sa dostavil čoskoro, za osem týždňov schudla šesť kíl. Dnes je opäť jednou nohou tam, kde začiatkom roka.

Mäso nepotrebuje

Blondínka sa priznala, že má opäť nejaké to kilo navyše. „V januári som sa dala na vegánsku stravu a pomohlo to. Potom som išla na dovolenku na Maldivy a veľmi som bola so sebou spokojná,“ smeje sa Gabriela a dodáva, že uspokojenie so sebou sa jej príliš nevyplatilo. Začali sa všelijaké párty, večierky, kde číhajú rôzne nástrahy v podobe jedla a pitia.

„No a začalo mi veľmi chutiť pivo! Síce každý deň cvičím, naďalej sa snažím zdravo jesť a väčšina stravy je stále vegánska, no aj tak som pribrala,“ sťažuje sa. Mäso si dá len občas, vraj jej vôbec nechýba. „Mám krvnú skupinu A Rh pozitív a my vraj nepotrebujeme mäso. Vôbec to nie je pre mňa utrpenie. Ale to pivo…“ povzdychne si Gabika, ktorá fičí na dvanástke. „Som schopná večer vypiť aj tri! Všetci mi hovoria, že mi asi chýba vitamín B. Mám až fatálnu chuť na pivo, takže asi niečo v mojom organizme nie je v poriadku. Trvá to zhruba rok, čo mám chuť na horké,“ vysvetľuje.

Keď pozerala dokument o starovekom Egypte zistila, že u nich bolo národným nápojom práve pivo. „Už pred tritisíc rokmi ho vedeli variť. Síce ho nevynašli, ale zdokonalili receptúru. Dokonca to bolo aj platidlo, robotníkom sa platilo týždenne päť a pol litra piva za prácu. Tak teraz neviem, či som bola v minulom živote Egypťanka,“ smeje sa.

Frajer jej dopraje

Pivo si dožičí najmä doma a partnerovi Karolovi Rumanovi jej závislosť vraj neprekáža. „V podniku ani tak veľmi nie, dám si skôr doma. Karol je hrozný, vôbec mi ho nezakazuje. On síce nevypije ani jedno pivo, ale mne donesie, otvorí fľašu a povie – keď ti chutí…“ ponosuje sa na priateľa. Gabika priznáva, že s neresťou chce zatočiť, ale nevie ako. „Hľadám recept, ako to stopnúť. Bola som aj na vyšetreniach, všetko mám super. Pýtala som sa aj priateľov na Facebooku, ale radili mi, že to je v poriadku, že pivo môžem. Asi nevedia, koľko vypijem,“ smeje sa. Koľko pribrala na kilá, to nevie vyčísliť, ale rozhodne už vie potvrdiť, že z piva rastie brucho a nie prsia. „Keby to bolo iba do pŕs, to by bolo super,“ žartuje a dodáva: „Bojím sa, že keď to pôjde takto ďalej, nezapnem oblečenie. Už je to natesno.“

