Nie je dosť dobrá pre kráľovské vnúča?! Dieťa Meghan a Harryho nezdedí po kráľovnej TOTO

S obľúbenou bábikou britskej kráľovnej Alžbety II. sa zrejme nebude hrať prvé dieťa vojvodkyne zo Sussexu Meghan a princa Harryho. Jedine, že by si ju sami vydražili… Bábika, ktorá bola známym výrobcom hračiek Chadom Valleyom stvorená v roku 1935 a bola súčasťou detstva kráľovnej Alžbety II., putuje do dražby aj s niekoľkými kúskami oblečenia. Zbierka jej šiat je pestrá a predpokladá sa, že vzácna bábika s exkluzívnym kráľovským šatníkom by mohla byť vydražená za 1300 eur.

