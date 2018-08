Noc hrôzy na dovolenke: Sexi moderátorka Soňa Skoncová si v Mexiku prešla PEKLOM

Sexi brunetka je známa tým, že každoročne trávi prelom zimy a jari v Los Angeles, kde aj istý čas žila. Len pred týždňom sa vrátila z dvojmesačného pobytu, ktorý si rozdelila na šesť týždňov v L.A. a dva pobudla v Mexiku. Odniesla si odtiaľ však aj nepríjemný zážitok.

Noc na toalete

Soňa vraví, že nemá rada rezortové dovolenky, keď je desať dní zavretá na jednom mieste. „Takže sme menili päť rezortov, ktoré boli situované hneď vedľa seba a tak sme videli každý druhý deň niečo iné. Mojim snom bolo ubytovať sa v niekdajšom dome narkobaróna Pabla Escobara a bol to obrovský zážitok. Tretí deň sme už bývali v susednom rezorte, ktorý bol tiež na vysokej úrovni, takže by som nečakala, že jedlo by nám mohlo spôsobiť problém. Na večeru sme si dali tuniakový tatarák a v noci nám prišlo strašne zle,“ spomína na hrozný zážitok.

Soňa a jej priateľ Róbert mali celú noc aj ďalšie ráno obrovské žalúdočné problémy. „Vracali sme a dostali hnačky. Nikdy som to nezažila na dovolenke a bolo to veľmi nepríjemné, úplná nočná mora. Na toalete, ktorá bola v kúpeľni pod holým nebom, sme sa s priateľom striedali – raz bežal jeden, potom druhý. Našťastie som mala nabalené lieky zo Slovenska, aj čierne uhlie. To mi vždy mamina povie, nech ho mám nielen na cestách, ale aj bežne v kabelke. Bola som presvedčená, že už máme pokazenú celú dovolenku, ale našťastie sme to vybojovali a na ďalší deň to prešlo,“ vraví krásna moderátorka a modelka.