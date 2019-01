O opileckú bodku za českými šoubiznisovými škandálmi roku 2018 sa postarala ...

No aj keby to nepriznal, opilecké fotky a bľabotajúce rozhovory bývalej krásky sú toho dôkazom. Na záver roka im princezná Xénia nasadila korunu, keď si sadla opitá za volant a havarovala.

Polícia hovorí až o 2,5 promile alkoholu v krvi! Herečka to síce v rozhovore s novinármi bezprostredne po nehode poprela, ale dosť sa jej v telefóne plietol jazyk. Navyše neskôr pripustila, že večer predtým čo-to popila u dcérky Aničky, čím asi chcela naznačiť, že išlo o zvyškový alkohol. Nuž, musel by to byť poriadny žúr, ak na druhý deň mala ešte takúto hladinku.

Mrcha roku

Patrasová však nie je jediná problémová celebrita u našich susedov. O titul mrchy roku sa podľa českých médií môže uchádzať Lucka Vondráčková . Vojna o peniaze, ktorú rozpútala s manželom počas rozvodu, všetkým vyrazila dych. Najhoršie je, že do ťahaníc zaplietla aj svoje dve malé deti. Hoci psychológovia radia, aby zložila zbrane, právnici, naopak, prilievajú olej do ohňa a zdá sa, že Lucie s Tomášom Plekancom aj v novom roku budú plniť novinové stránky.

Najsmutnejší príbeh

Najväčší nešťastník roka 2018 je Jiří Pomeje. Pritom na začiatku to vyzeralo, že mal šťastie a porazil rakovinu hrtana. Lenže herec namiesto toho, aby dbal o svoje zdravie, totálne prepadol alkoholu. „Nechajte ma v pokoji umrieť!“ tvrdil novinárom, ktorí ho fotili na mol opitého po krčmách a s taškami plnými chľastu. Jeho žena Andrea, ktorá ho podporovala počas liečby, to už nevydržala a požiadala o rozvod. Jirka piť neprestal, naopak, začal ju vydierať samovraždou. Netušil, že osud to zariadil inak. Koncom roka sa dozvedel krutú správu. Bolesti a zlomeniny, ktoré ho v poslednom čase trápili, boli dôsledkom návratu rakoviny, ktorá mu tentoraz napadla kosti.

Po roku s rodinou

Ťažký rok má za sebou aj oscarový režisér Jiří Menzel (80). Viac než polovicu strávil v nemocniciach, mal preležaniny, bol na vozíku, nanovo sa musel učiť hovoriť. O to smutnejšie vyznieva rozhovor, ktorý dal Šarmu tesne pred vypuknutím zdravotných problémov: „Ja mám doteraz krásny život a nechcem ho zoškliviť sebe ani nikomu inému smutným odchádzaním… Predtým to za nás riešila príroda, ale teraz máme doktorov, ktorí nás umelo držia pri živote. Ja chcem, aby moje manželstvo zostalo zdravé. Aby ma moja žena nemusela nikam voziť, kŕmiť, starať sa a tak ďalej.“

Bohužiaľ, presne toto všetko sa mu vzápätí stalo. V druhej polovici roka však predsa len začali prichádzať optimistické správy a jeho žena zverejnila na sociálnych sieťach, že po roku sa konečne mohol vrátiť domov. „Je to lepšie, ale je to náročné. Myslím, že tohtoročné Vianoce budú oveľa radostnejšie,“ povedala pred sviatkami. Azda ich čaká lepší rok.

Na Ester sme krátki

Aby sme však nekončili smutne. Najpopulárnejšou českou celebritou roka je dcéra Janka Ledeckého, Ester. Začiatkom roka na zimnej olympiáde všetkým vyrazila dych, keď snoubordistka len tak mimochodom vyhrala slalom. Aj ju výsledok šokoval. V cieli tvrdila, že jej určite pomýlili čas a na tlačovku prišla v lyžiarskych okuliaroch, lebo nie je nalíčená, veď medailu nečakala. Mimochodom, vzápätí dostala zlato aj za snoubord! Jednoducho, nielen na vtáky, aj na Ester sú všetci krátki.

Skromný milovník

Ženíchom roku je Leoš Mareš, hoci mal mini svadbičku. Zatiaľ čo pompézne zásnuby ukázal celému svetu, svadobný deň utajil. Pritom keď zverejnil video s veľkým ohňostrojom, na ktorom Moniku Koblížkovú na kolenách žiadal o ruku, všetci čakali, že to bude svadba, ktorej môže konkurovať maximálne princ Harry s Meghan. Leoš však opäť prekvapil a svoju lásku si vzal v tichosti, bez prítomnosti médií, obklopený naozaj iba najbližšími. A zdá sa, že títo dvaja sú spolu naozaj šťastní.

Večná nevesta

Nuž a slovo svadba už zase skloňuje aj Lucie Bílá. V lete oficiálne potvrdila, že je zase s Radkom Filipim, mladším o sedemnásť rokov, s ktorým sa rok predtým rozišla. A keď pred Vianocami koncertovala v Bratislave, celá žiarila a tvrdila, že prežíva ružové obdobie, ktoré čoskoro vystrieda obdobie biele. Aj na pódiu striedala jedny biely šaty za druhými a pripustila, že si vie celkom dobre predstaviť, že by bola zase nevestou. Uvidíme, pri jej tempe, možno než vyjde tento Šarm, už z nej zase bude vydatá pani.

Neverník roka

Paradoxne sa ním stal Václav Havel. Hoci je už dávno po smrti, tohto roku na neho praskli ďalšie ľúbostné eskapády. Podrobne sa o nich rozpísala jedna z jeho životných mileniek, psychologička Jitka Vodňanská. Paradoxne, hoci žila s Havlom v čase, keď bol ženatý s Olgou, o nej píše s veľkou úctou. Naopak, Dagmar Havlová nevyznieva z knihy vôbec lichotivo, ale ako žiarlivá samoľúba žena, ktorá muža na staré kolená ponechala osudu a nechala ho umierať osamote. To, že aj Dáša s ním mala trápenie, však pre zmenu odtajnili pamäti herečky Vlasty Chramostovej.

Prezradila, že posledné okúzlenie ženou prežil prezident pri nakrúcaní filmu Odchádzení, kde ho očarila herečka Eva Holubová. Jeho žena, ktorá vo filme tiež hrala, to vraj niesla naozaj ťažko. Najmä keď exprezident, ktorý na tom už zďaleka nebol zdravotne dobre, chodil s Holubovou a so štábom na žúry, ktoré sa neraz pretiahli do rána.

Ako píše herečka Vlasta Chramostová, smutná Dáša sa jej raz dokonca vyplakala na ramene. Nečudo. Žena, ktorá kedysi suverénne vyhlasovala, že nie je Olga a Havlove početné ctiteľky nemieni tolerovať, musela zrazu ponížene znášať tokanie manžela priamo pred zrakmi kolegov. Čo sa týka žien, bol jej muž jednoducho nepoučiteľný.