Objavili sme retro fotky Podzámskej. Ako to tá žena len robí?

Brunetka sa blíži k päťdesiatke, doma má už pubertiačku, stále však vyzerá úžasne. Uvedomuje si však, že to nebude trvať večne. „Čas nezastavím, hoci pre ženy to býva trápenie. Ja sa chcem tomuto trápeniu vyhnúť, takže sa snažím zobrať starnutie ako nezvratný jav,“ priznáva herečka, ktorá sa v kondícii udržuje pravidelným cvičením. Čo sa týka jedla, má šťastie, že jej nechutí sa prejedať a v obľube nemá ani sladkosti.

Dobré gény

Za pleť s minimálnymi vráskami vraj vďačí genetike a svojej dermatologičke. „Moja mamina má aj po sedemdesiatke krásnu pokožku, takže tú som zdedila po nej. Do krémov veľa neinvestujem, kupujem ich v bežnom reťazi. Dám si však aj poradiť od pani doktorky, ktorá mi odporúča neinvazívne zákroky nahydratovanie a rozžiarenie pleti a teda aj jemné vyhladenie. Občas mi pichne botulotoxín proti vráske hnevu,“ netají.

Životné lásky

Elenu si veľa ľudí pamätá ako temperamentnú seriálovú mrchu. V skutočnosti je však citlivé jemné žieňa. Po tom, čo ostala s dcérou Radkou sama, bezhlavo sa zaľúbila do tanečníka Mateja Chrena. Rozchod a jeho svadbu znášala ťažko.

„Dostala som sa však do bodu, keď som pochopila jednu vec – v živote to býva tak, že niekto životnú lásku nestretne vôbec, niekto áno, ale môže to byť veľmi bolestivé. Najšťastnejší sú tí, ktorí sú tu jeden pre druhého. V našom prípade to bolo tak, Matej bol pre mňa životná láska, ale ja preňho nie. Aby ste to však správne pochopili, vôbec sa naňho nehnevám, pretože on za to nemôže. K tomuto poznaniu však musí prísť každý sám a cesta k nemu nie je jednoduchá,“ povedala nám Elena vlani. Tak uvidíme, či ju v tomto roku nová šťastná láska niekde nečaká...