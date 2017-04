VIDEO: Špičkoví slovenskí návrhári obliekli vajcia na Veľkú noc. Inšpirujte sa!

Ak máte vzťah k vlastnoručne vyrobeným dekoráciám, určite vás zaujmú výtvory špičkových slovenských dizajnérov. Oslovili sme ich s požiadavkou vyrobiť kraslice v ich štýle. Pozrite sa, ako sa s našou úlohou popasovali.

Lukáš Kimlička: Čipka a perličky

Keďže od detstva mal vzťah k všetkému výtvarnému, jeho mama chcela, aby aj pred Veľkou nocou priložil ruku k dielu a pomohol jej ozdobiť vajcia. „Bavilo ma farbiť ich a lepiť na ne kadečo, aby to bolo originálne a vždy iné. Mám rád kreatívne veci, takže som to robil rád,“ spomína Lukáš na detstvo.

Orámujte sa! S tipmi našej vizážistky očné linky hravo zvládnete

Teraz si síce byt nevyzdobuje, ale každý rok pred Veľkou nocou chodí pomáhať susede. „Vymýšľame spolu originálne kraslice a celkovú výzdobu. No takéto veľké polystyrénové vajce som robil prvýkrát, preto to bola výzva, ale veľmi dobre sa mi robilo a bavilo ma to. Je super, že sa dá doň pichať. Urýchľuje to robotu, pretože lepenie je zdĺhavé. Čo sa týka nápadu, bola to úplná improvizácia. Vedel som, že chcem použiť textil, a keďže stále je obľúbená čipka a trblietavé efekty a je to aj môj rukopis, použil som vyšívanú čipku s korálikmi a ozdobil ju perličkami, ktoré som napichoval na špendlíky. Špendlíky s perličkovou hlavičkou som použil aj ako ozdobný prvok,“ opísal svoj výtvor. Lukáš to zvládol asi za dvadsať minút, výroba vajíčka bola preňho relax.

Oblečte sa v štýle celebrít: K šatám si obujte TOTO a budete „in"!

Jana Pištejová: Prvky z novej kolekcie

Oblieka nielen ženy, ale aj vlastný dom. Jana má vzťah k dekoráciám a dom si vyzdobuje podľa ročného obdobia, sviatkov alebo tematických párty. „Venujem sa aj bytovému dizajnu, vždy sa snažím vymyslieť niečo kreatívne, napríklad v jedálenskej časti, alebo zavesiť niečo na trámy, podľa aktuálnej sezóny. Ale vajíčka som nevyrábala veľmi dlho. Keď idem na Veľkú noc k rodičom do Popradu, vždy vidím výtvory, ktoré som robila ešte na základnej škole. To boli tak krásne vykreslené kraslice! Nikdy neboli klasické, kreslila som na ne figúry, modely… Kreslenie šiat ma vždy bavilo najviac,“ vysvetlila návrhárka. Vajce pre Šarm odela do látky, ktorú použila aj v najnovšej kolekcii. „Práve som ,naložená‘ v tvorbe jarnej kolekcie a to vajce je akoby jej súčasťou, má niektoré prvky ako nové modely. Obliekla som ho do látky so šachovnicovým motívom a ozdobila Swarovského krištáľmi, aby vyzeralo ako šperk. Zabralo mi to asi tri-štyri hodinky, najmä lepenie kamienkov bola piplavá, zdĺhavejšia práca. Ušitie strihu mali na starosti moje krajčírky. Látka je z lykry, elastický materiál je na to vhodnejší než pevný,“ odporúča.

KAŽDÁ ŽENA by chcela mať doma aspoň jedny!

Boris Hanečka: Inšpirovaný cármi

„Veľkonočnú výzdobu robievam pravidelne, používam na to veľké kríky alebo kusy stromov, ktoré nájdem v lese. A zdobím aj kozub,“ povedal Boris, ktorý sa takisto potešil našej výzve. Do priehľadného vajíčka zakomponoval baletku tancujúcu na hudbu. „Napadlo mi to hneď, povedal som si, že musím využiť tú priesvitnosť a dať niečo dovnútra. Mám rád Romanovovcov a ruské tradície, Fabergého vajíčka, preto som jednoznačne chcel dnu niečo zakomponovať. Baletku na kľúčik som kúpil v hračkárstve, ale bola vo veľmi krikľavých farbách, tak som ju polepil čipkou. Zospodu som do vajca vyrezal pílkou dierku, aby som baletku so strojčekom mohol doň vložiť, potom som to tam prácne nalepil, aby bolo vajce stabilizované, a uložil som ho na porcelánový tanierik. Celé vajce som potiahol tylom a ozdobil kvetmi a čipkou. Vystrihovanie čipky trvalo dosť dlho,“ skonštatoval Boris, ktorý zvládol svoje dielo za sedem hodín.

Podstúpila omladzovací zákrok! Čo od mladosti trápilo Emmu Tekelyovú?