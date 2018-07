Obľúbeného Juniora sme prichytili pri pláži. To, čo niesol do auta nás poriadne pobavilo!

Moderátor vychováva s manželkou Antóniou dcérku Alexandru. Pre ich malú princeznú bol minulý víkend určite jeden z najkrajších. Oslavovala totiž piate narodeniny. Rodičia sa rozhodli, že spolu so známymi pôjdu na slávnostný obed do reštaurácie, ktorá je priamo na lodi. Malá oslávenkyňa v bielych šatách vybehla na najvyššiu časť lode, odkiaľ je nádherný výhľad na hrad aj rieku.

Myslel aj na kamošov

Ako nám Junior priznal, mal to byť len obed, ale vďaka detskému festivalu, ktorý sa náhodou konal na pláži oproti, domov prišli o siedmej večer. ,,Nemysleli sme si, že sa až tak zdržíme. Ale bolo to tam pekné. Malá bola šťastná,“ skonštatoval. Saška si ešte pred narodeninami napísala zoznam s prianiami: „Dostala šaty, Barbie, kostým a chcela veľa sladkostí do škôlky. Ale aj stále milo povie, že oslávenkyňa musí dostať kvety, takže som je kúpil kyticu od jej obľúbeného kvetinára a veľmi sa tešila,“ skonštatoval s úsmevom.